Anna Pettinelli, con Stefano Macchi matrimonio alle Maldive e il soprannome Bella Patata

Anna Pettinelli è una conduttrice radiofonica, nota al grande pubblico televisivo, soprattutto nell'ultima stagione con l'incarico ad Amici 2021 nella veste di insegnante di canto. Per quanto riguarda la vita privata, Anna ha avuto una figlia in passato: Carolina Russi, nata nel 1993, da una precedente relazione. La giovane ha partecipato pure alla seconda edizione del talent show, The Voice. Attualmente è sposata con l'attore e doppiatore Stefano Macchi, classe 1975, 18 anni più giovane di lei.

Anna Pettinelli, la figlia Carolina Russi da una storia passata: poi il matrimonio con Stefano Macchi

Nel 2018, dopo essersi frequentati per diverso tempo, hanno deciso infatti di sposarsi con una splendida cerimonia su un’isola deserta alle Maldive. Nel 2010 ha pubblicato un libro intitolato Teorie e tecniche dell’infamia amorosa, un racconto umoristico che parla di relazioni di coppia e di problemi sentimentali. Partecipazione televisiva importante è arrivata nel 2019, quando ha preso parte col fidanzato Stefano Macchi all’edizione Vip di Temptation Island. Ci sono stati dei momenti difficili per la coppia nel corso del programma, ma alla fine il loro rapporto ha resistito e si è rinsaldato più di prima. Dopo questa esperienza televisiva si è guadagnata il soprannome di Bella patata, nomignolo emerso nel corso del programma.

Stefano Andrea Macchi è nato appunto il 7 gennaio 1975 a Monza, sotto il segno del Capricorno. La sua voce è famosa perché è un noto doppiatore di film e telefilm. Ha esordito nel settore nel 2012, ma è anche un attore di discreto successo. Nel 2019 contava 99 personaggi doppiati (tra cui Fabrice dei Minions) e ha interpretato spesso ruoli che richiedono la conoscenza di lingue dell’Est (lui conosce benissimo il croato). Ha recitato, tra i tanti titoli, in Torno indietro e cambio la mia vita, Don Matteo, Un Posto al Sole e Casa Vianello. Anna Pettinelli è ospite sabato 8 maggio a Verissimo, su Canale5, con Silvia Toffanin.

