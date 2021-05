Federico Rossi: "Una nuova libertà". Pesche è il primo brano da solista dopo la fine di Benji e Fede

08 maggio 2021 a

"Il respiro di una nuova libertà" ha scritto Federico Rossi in uno dei suoi ultimi post su Instagram. La libertà di potere nuovamente tornare a incontrare amici e familiari dopo mesi di restrizioni, ma soprattutto quella della nuova vita artistica dell'ex componente del duo Benji e Fede, uno dei gruppi di maggio successo negli ultimi anni e capace di vendere dal 2018 al 2020 circa un milione di copie tra album e singoli. Poi la separazione e la volonta di aprire un capitolo da solisti nella loro carriera. Così Federico è uscito da poco con il singolo "Pesche" e sarà ospite - oggi sabato 8 maggio 2021 - della trasmissione televisiva Verissimo su Canale5.

Federico, 27 anni, è uno dei giovani cantanti italiani più conosciuti e amati soprattutto dai teenagers. Nonostante il successo musicale e professionale, la vita del cantante non è stata facile: se la sua carriera è decollata dal 2015, dopo l'incontro con il concittadino Benji avvenuto nel 2010 (anche lui è nativo di Modena), nell'anno seguente ha dovuto affrontare la prematura morte del padre, a causa di una grave malattia, quando aveva solo 22 anni. Al padre, Mirko Rossi, ha poi dedicato il brano "Buona fortuna". Nel 2018 hanno pubblicato il loro terzo album “Siamo Solo Noise”, da cui è estratto il famoso singolo “Dove e Quando” e nel 2019 “Good Vibes”. Dopo aver ottenuto due dischi d’oro e due dischi di platino, Benji e Fede hanno annunciato la separazione.

Per quanto riguarda la vita privata, ha reso ufficiale la sua storia con Paola Di Benedetto, vincitrice del “Grande Fratello Vip”, nell’estate del 2018. I due, nel luglio 2019, hanno avuto una rottura del loro rapporto per un breve periodo, a causa di un presunto tradimento del cantante con Emma Muscat, ex fidanzata di Biondo, cantante di “Amici”, ma sono tornati a fare coppia nell’autunno del 2019 e la loro unione ora sembra esserne uscita addirittura rafforzata.

