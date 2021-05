ItaliaSì!, da Marco Liorni l'omaggio al giudice Livatino: tra gli ospiti c'è Shel Shapiro

08 maggio 2021 a

Torna l'appuntamento con ItaliaSì!, il talk show del sabato di Rai1 condotto da Marco Liorni. Nella puntata di sabato 8 maggio, alle 16.45 su Rai1, ItaliaSì! ricorderà con filmati e collegamenti il giudice Rosario Angelino Livatino, che venne ucciso, organizzazione mafiosa in contrasto con Cosa nostra. Il magistrato è venerato come martire dalla Chiesa cattolica e sarà proclamato beato domenica 9 maggio. Sul podio saliranno Serena e Francesco, che da un anno e mezzo aspettano di sposarsi. Questa volta ci riusciranno? Poi sarà la volta di Shel Shapiro che sale sul podio per incitare i giovani ad avere il culto della diversità.

Tornerà anche Rudina per affrontare il grande tema delle case e degli sfratti. Si parlerà anche di Covid: questa settimana a chiedere aiuto sarà Geraldina, lei è una non-responder, ovvero non ha anticorpi Covid nonostante il vaccino. Da casa gli spettatori potranno partecipare mandando sms o whatsapp al numero 3336196865, inviare una email a [email protected] o lasciare un messaggio allo 0636869161. ItaliaSì! è presente anche su Instagram. La sigla Italia d’Oro di Pierangelo Bertoli è stata riarrangiata per l’occasione dal figlio Alberto.

Il pomeriggio di Rai1 è aperto da Linea Blu che racconterà le Isole Tremiti e la ricchezza dell’archeologia subacquea dell’arcipelago. Alle Tremiti sono stati censiti infatti 14 siti archeologici di grande interesse, che possono raccontare più di 2000 anni di storia: dalla Nave Oneraria Romana del I sec a.C. al Piroscafo Lombardo utilizzato da Garibaldi per la Spedizione dei Mille, fino ad arrivare al cacciabombardiere B24 della II Guerra Mondiale, solo per citarne alcuni. Con ItaliaSì!, appuntamento su Rai1 quindi con Marco Liorni, a partire dalle 16,45. Per un pomeriggio da trascorrere tra attualità e buoni sentimenti. Il programma è il concorrente di Verissimo, in onda su Canale5 ma dalle 15,30, condotto da Silvia Toffanin.

