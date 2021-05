Veronica Peparini, l'amore con Andreas Muller: "Criticata perché donna e più grande"

08 maggio 2021 a

a

a

Veronica Peparini è un volto noto della trasmissione Amici, il talent show di Maria De Filippi. Insegnante di danza e coreografa, è nata a Roma il 25 febbraio 1971. Per quanto riguarda la vita privata, è stata sposata con il collega Fabrizio Prolli, dal quale ha avuto due figli: Daniele e Olivia. Il matrimonio è finito per l'amore della Peparini con Andreas Muller, ballerino di 25 anni più giovane conosciuto durante una edizione di Amici.

Veronica Peparini, i figli Daniele e Olivia con Fabrizio Prolli: matrimonio finito per Andreas Muller

La coppia da tempo ormai vive alla luce del sole la loro storia nata nella sala prove del talent e che tanto ha appassionato i fan, suscitando tuttavia anche tante critiche: “Perché donna e perché più grande. Era normale. Ma sono andata oltre - ha raccontato Veronica in una vecchia intervista -. Non nascondo che all’inizio, quando ho scoperto di essere innamorata di lui, qualche remora l’ho avuta. Anzi, un bel po’. Ovviamente per l’età: Andreas è molto più giovane di me e questo mi ha portato a pensare al suo futuro. So che nella nostra storia non devo essere egoista e devo pensare a quello che è giusto per lui. Io mi faccio ancora tanti problemi, ma sono più paranoie mentali mie”, ha affermato tempo fa a Novella 2000.

Amici 2021, Veronica Peparini emozionata per la figlia Olivia sul palco: piange anche De Martino

Sul rapporto con la quotidianità, la Peparini ha anche aggiunto: "Lui è più preciso e razionale, io vivo più alla giornata - ha spiegato -. Per contro mi sforzo sempre di vedere il lato positivo di ogni cosa e voglio sempre trovare una soluzione ai problemi. Lui, al contrario, di fronte alle novità si fa prendere un po’ dal panico. Mi riferisco al lavoro, all’organizzazione pratica delle cose”. Il ballerino ha invece rivelato anche che cosa gli è piaciuto della compagna quando ha iniziato a conoscerla: “Dalle prime volte in cui l’ho vista, la sua energia e il suo modo di fare, così particolare, mi hanno attirato umanamente - ha detto -. Ho provato delle sensazioni che mi ispiravano e mi hanno spinto ad approfondire la conoscenza. Volevo scoprirla sempre di più”. Veronica Peparini è ospite a Verissimo su Canale5, nella puntata di sabato 8 maggio.

Verissimo, gli ospiti di Silvia Toffanin: da Meloni a Isoardi e due insegnanti di Amici

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.