Stasera in tv, 8 maggio, L'oro di Scampia su Rai1: la storia vera di Pino e Giovanni Maddaloni

Stasera in tv, sabato 8 maggio 2021, Rai1 propone per la prima serata il film "L'oro di Scampia" (ore 21.25). Si tratta di una pellicola, con la regia di Marco Pontecorvo e Giuseppe Fiorello nel ruolo di protagonista principale, tratta dal libro scritto da Gianni Maddaloni: si tratta della storia del campione olimpico di judo a Sidney 2000, Pino Maddaloni (Toni Capuano) e di suo padre Giovanni (nel film Enzo Capuano) che gestisce una struttura sportiva nel cuore di Scampia, allenando i ragazzi del quartiere.

Enzo (Giuseppe Fiorello) fa di tutto per poter salvare alcuni dei tanti ragazzi che finiscono in strada a delinquere. Uno di questi è Sasà che, dopo essere stato inseguito da un agente in borghese, trova in primo luogo rifugio nella palestra di Enzo e in un secondo momento decide di cambiare vita, specie quando un suo amico lo deride alle spalle davanti agli altri. Iniziando a frequentare Enzo e la sua palestra, Sasà si inserisce e stringe amicizia con Toni, dapprima suo nemico. Anche Leda viene fatta inserire nella palestra di Enzo. Quest'ultima è una ragazza sfruttata dalla zia e viene aiutata dallo stesso agente che aveva inseguito Sasà all'inizio del film. La vicenda si conclude con la morte di Sasà, che viene decisa dagli stessi ragazzi che egli frequentava all'inizio del film, come rivalsa nei confronti di Enzo e della sua palestra. Nelle scene finali del film, Toni Capuano vince la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Judo e dedica la vittoria a suo padre e al quartiere di Scampia, un quartiere dove non tutti fanno per forza le scelte sbagliate e dove lo sport può dare una seconda chance a tutti.

Nel cast ci sono anche Anna Foglietta, Gianluca Di Gennaro, Anna Bellezza, Ciro Petrone, Salvio Simeoli, Nunzia Schiano, Anna Ammirati e Gaetano Bruno, Salvatore Striano e Nello Mascia.

