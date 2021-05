Verissimo, gli ospiti di Silvia Toffanin: da Meloni a Isoardi e due insegnanti di Amici

08 maggio 2021 a

a

a

Torna l'appuntamento con Verissimo sabato 8 maggio. Dalle ore 15,30 su Canale5 infatti saranno tanti gli ospiti del salotto di Silvia Toffanin. Una nuova imperdibile puntata del talk show con la presenza di tanti personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. Tra gli ospiti in studio infatti ci sarà anche la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, per una intervista che si preannuncia esclusiva e da non perdere, visto che l'ex Ministro per una volta non parlerà di politica, ma della sua vita privata. In studio è attesa anche Elisa Isoardi.

Beppe Carletti, matrimonio e figli: Elena eletta due volte sindaco di Novellara

La ex conduttrice de La prova del cuoco è reduce dalla sua esperienza a L’Isola dei Famosi 2021, che ha dovuto abbandonare per un piccolo incidente all’occhio. Un’occasione davvero speciale per raccontare la sua esperienza da naufraga e per rivelare qualche dettaglio in più sul suo futuro televisivo: sarà in Rai oppure a Mediaset? Secondo le ultime indiscrezioni per lei sarebbe pronto uno spazio domenicale nella tv della famiglia Berlusconi. Siamo tuttavia ancora sul campo delle voci. Ma non finisce qui, ospiti della puntata di sabato 8 maggio 2021 di Verissimo anche due volti noti di Amici di Maria De Filippi.

Rajae Bezzaz, quanti flirt: da Pizzagalli a Fabrizio Corona fino all'ex di Valeria Marini

Si tratta della professoressa di canto Anna Pettinelli e la insegnante di ballo Veronica Peparini. Le due si raccontano a cuore aperto: dalla vita privata a quella lavorativa. Sempre dal mondo di Amici ospiti in studio gli ultimi due allievi eliminati dal talent di Maria De Filippi: si tratta del cantante Raffaele Renda e del ballerino Samuele Barbetta. E ancora ospiti per la prima volta insieme Federico Rossi e Paola Di Benedetto: la coppia racconta la loro storia d’amore in una doppia intervista. Infine Gio Evan, il poeta e cantautore reduce dall'esperienza sul palcoscenico di Sanremo 2021. Appuntamento dunque su Canale5 a partire dalle 15,30 con Verissimo.

Verissimo, Giorgia Meloni: "Bullismo e hater, ho sofferto". Toffanin sconvolta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.