Wanda Nara, foto super sexy. Lato B nel selfie e provocazione a Mauro Icardi: "Parto da sola?"

Wanda Nara pubblica sul suo profilo Instagram una foto incredibilmente provocante. La moglie di Mauro Icardi, attaccante del Paris Saint Germain, scatta un selfie davanti allo specchio. Come pezzo di sopra indossa una magliettina, ma sotto soltanto un incredibile perizoma che mette in netta evidenza il suo lato b. Si vede praticamente tutto e una piccola parte di stoffa viola spunta soltanto sulla parte alta del posteriore della showgirl argentina. Ma Wanda non sfida soltanto con la fotografia, si diverte anche con il post, anch'esso tra lo scherzoso e il provocante e in cui non risparmia una stoccatina all'amato marito.

Ovviamente è una presa in giro, considerati gli smile che accompagnano il suo post. "Mio marito - scrive - mi ha appena detto che vuole passare le vacanze a casa. Cosa faccio con i miei bikini e con i miei progetti?". Wanda fa scegliere tra tre possibilità: a) vado da sola; b) lo lascio nel campo con i bambini; c) mi ammazzo. Naturalmente solo ironia nel post dell'argentina e l'obiettivo è quello di mettere in evidenza il suo bikini e soprattutto il lato b, che lei stessa considera un punto di forza del suo esuberante fisico.

Sulla sua fotografia fioccano le battute e i complimenti. In sole due ore l'immagine dell'argentina colleziona addirittura quasi 10mila commenti. Per non parlare dei like: più di 400mila. L'immagine è stata scattata nell'abitazione di Parigi. Nei giorni scorsa Wanda Nara era stata a Milano e non si è tirata indietro nelle dichiarazioni d'amore nei confronti di quella che ormai considera la sua città, la migliore in cui vivere. Da settimane non a caso si continua a sostenere che a lei piacerebbe sicuramente tornare in Italia e forse anche per questo si è diffusa la voce di un possibile passaggio di Mauro Icardi alla Juventus. Solo fantasia?

