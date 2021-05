Isola dei famosi 2021, in nomination Emanuela Tittocchia, Francesca Lodo e Fariba Tehrani

07 maggio 2021 a

Emanuela Tittocchia, Francesca Lodo e Fariba Tehrani. Rischiano di uscire e vanno al televoto. E' l'epilogo della puntata dell'Isola dei famosi di venerdì 7 maggio andata in onda su Canale 5. Le nomination sono avvenute con il metodo misto: metà palesi e metà segrete nei vari gruppi. Dopo le votazioni i primitivi scelgono Francesca Lodo. Gli arrivisti invece scelgono Fariba Tehrani. Vanno in nomination dunque insieme a Emanuela Tittocchia che non è riuscita a salvarsi con il televoto e con la scelta di Isolde.

In precedenza Roberto Ciufoli era stato protagonista della prova del fuoco. Dopo un inizio in cui sembrava amato da tutti, da un certo momento è diventato divisivo all'interno degli Arrivisti, raccogliendo molte nomination. Ilary dunque gli ha concesso la possibilità di sostenere la prova dell'eroe: se vincesse potrebbe cambiare squadra, lasciando gli Arrivisti per tornare con i Primitivi. Dovrà battere il record di durata alla prova del fuoco stabilito da Moser. Se non ci riuscisse andrà in nomination. Ciufoli resiste oltre i tre minuti e vince anche un piatto di pasta che divide con i suoi compagni in attesa di comunicare la decisione. Alla fine decide di restare con gli Arrivisti.

In precedenza era stato Awed ada vere da mangiare. E' stato invitato a uscire dalla Palapa e ad andare in spiaggia dove qualche settimana fa ha incontrato Vera. Intanto la Isoardi e la Gucci, in studio, iniziano a prepararsi per una prova resistenza. Per Awed c'è un messaggio della mamma che gli dice "ho convinto l'amore della tua vita a venire da te". L'amore in questione è una mega porzione di parmigiana di melanzane. Per poterla mangiare c'è una prova da superare e qui entrano in gioco Elisa e Drusilla. Le due devono affrontare la prova di resistenza del bilanciere. Pur con qualche fatica le ragazze superano la prova e Awed può abbuffarsi di parmigiana. E decide di farlo da solo. I Primitivi hanno vinto una festa con stuzzichini e musica dopo aver vinto la prova in spiaggia.

