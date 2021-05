Isola dei famosi 2021, Iva Zanicchi corre al pronto soccorso. La mano si è gonfiata. Ecco cosa è successo

07 maggio 2021 a

Un altro imprevisto per l'Isola dei famosi. Non bastava il malore di Angela Melillo, durante la puntata di venerdì 7 maggio ha dovuto gettare la spugna, almeno momentaneamente anche Iva Zanicchi. L'opinionista ha dovuto lasciare lo studio all'improvviso per correre al pronto soccorso. L'annuncio è stato fatto in diretta da Ilary Blasi intorno alle 23.30 dopo una pausa pubblicitaria. "Siccome non ci facciamo mancare niente, c'è un problema con Iva", ha sospirato Ilary Blasi. Tornati in diretta dopo un break pubblicitario Iva Zanicchi saluta tutti per fare un salto al pronto soccorso. Infatti è stata punta da una vespa a una mano che si è gonfiata tantissimo e ha anche un po' di febbre.

"Devo fare un salto al pronto soccorso per verificare cosa sta succedendo, se faccio in tempo torno", ha detto l'opinionista che ha lasciato lo studio tra gli applausi mostrando la mano estremamente gonfia. E' l'ennesimo colpo di sfortuna per la trasmissione. Dopo i malori di Awed e Andrea Cerioli e l'addio al gioco di Ubaldo Lanzo, Elisa Isoardi, Brando Giorgi e Paul Gascoigne per motivi di salute, adesso anche Angela Melillo è stata costretta a lasciare il reality. La ballerina romana è stata trasportata via d’urgenza da Playa Reunion, sotto gli sguardi preoccupati dei suoi colleghi. Valentina Persia, vedendo l’amica in seria difficoltà e incapace di muoversi poiché troppo affaticata, si è offerta di trasportarla in braccio fino all’imbarcazione che la porterà in ospedale per un controllo medico.

Intanto la puntata va avanti. C'è stato un momento dedicato a Valentina Persia. Lei nei giorni scorsi ha parlato del dolore che ancora alberga nel suo cuore per la mancanza di Salvo, l'amore della sua vita morto nel 2004. Da allora non si è più innamorata, non perché si sia chiusa ma perché non lo va cercando. Un amore grandissimo, durato solo quattro anni, ma che ancora sente vicino.

