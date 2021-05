Isola dei famosi 2021, Paul Gascoigne in studio. Ilary Blasi implacabile: "Trenta giorni da naufrago giorni senza capire nulla"

07 maggio 2021 a

a

a

Gazza torna all'Isola dei famosi. Paul Gascoigne che ha dovuto lasciare il reality alcune settimane fa per un infortunio alla spalla. L'ex calciatore inglese è stato presentato da Ilary Blasi con una battuta micidiale: "L'uomo che ha giocato nelle migliori squadre europee e che è riuscito nell'impresa di restare 30 giorni nell'isola senza mai capire una sola parola di quello che gli si diceva". Subito dopo in studio è apparso Paul Gascoigne che è entrato nel cuore di tutti, opinionisti e telespettatori.

Un abbraccio anche con Akash Kumar che ha chiosato: "Sono stato l'unico a fare un tunnel a Paul". L'ex calciatore ha detto che ora l'infortunio va meglio: "Mi dispiace aver lasciato per i ragazzi". "Puoi dire quello che vuoi in qualunque momento", ha detto la conduttrice all'ex fantasista inglese che nell'immediato non capisce poi annuisce dopo che Tommaso Zorzi ha tradotto le parole di Ilary Blasi. Si prevedono forti emozioni in studio con l'aggiunta del calciatore noto per la sua clamorosa esuberanza.

Inizio difficile per Beatrice Marchetti a Playa Imboscatissima | Video

Subito dopo Awed è chiamato a raggiungere in fretta Playa Palapa, dove ha ascoltato un messaggio della madre, che gli dice che “ho smosso mari e monti per far arrivare il tuo amore da te”. Si tratta della parmigiana di melanzane. Il naufrago non crede ai suoi occhi e si dice disposto a tutto pur di mangiarla. In realtà, a giocare per lui sono Elisa e Drusilla in studio: braccia tese, tenendo dei sacchi. Devono resistere almeno 90 secondi. Le ragazze ce la fanno regalando di fatto la parmigiana ad Awed. Lui può mangiare da solo o decidere di dividersela con gli altri naufraghi. Ilary lo spinge a gustarsela tutta per sé: “Non dirò nulla, resterà tra me e te”. Il naufrago non si fa pregare: “Sogno la melanzana da 50 giorni, me la mangio da solo”.

Isola dei famosi, il televoto salva Miryea Stabile. Roberto Ciufoli graziato, in nomination Emanuela Tittocchia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.