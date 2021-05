Isola dei famosi 2021, Miryea Stabile e Roberto Ciufoli salvi. In nomination Emanuela Tittocchia

07 maggio 2021 a

Il televoto salva Miryea Stabile. Roberto Ciufoli graziato, in nomination Emanuela Tittocchia. Sono i primi verdetti della puntata de L'isola dei famosi di venerdì 7 maggio in onda su Canale 5. La puntata è iniziata con Ilary Blasi che annuncia l'abbandono di Ubaldo Lanzo, con la conseguente chiusura del televoto che lo riguardava e l'apertura di un nuovo televoto a tre tra gli altri che erano in nomination con lui. I telespettatori hanno salvato Miryea.

Il destino di Emanuela e Roberto invece è dipeso dalla prova che vedrà protagonisti Isolde e Andrea. I due affrontano una prova davvero da capogiro: appesi a una specie di spiedo devono resistere mentre questo ruota a diverse velocità e con cambi di direzione. Sono riusciti a tenere duro per cinque minuti.poi Andrea molla. A quel punto è lei a dover scegliere chi salvare e chi mandare in nomination e lei sceglie Ciufoli. Dunque Emanuela di nuovo in nomination. "Me lo aspettavo, anche l'altra volta Isolde mi ha mandato in nomination con una scusa assurda, me lo aspettavo, ma va bene così", ha detto Emanuela Tittocchia che già la scorsa settimana non aveva digerito la nomination di Isolde. "E' una cosa disonesta e non vera", ha detto dopo essere stata scelta.

In precedenza, in apertura di puntata, c'era stata un'altra prova a Playa Palapa. Da una parte gli Arrivisti e dall'altra i Primitivi, quattro contro quattro: due passeranno il turno per la sfida per essere leader. La prova è una prova di equilibrio, dove i naufraghi, su una piramide piazzata su una minipiattaforma, devono progressivamente salire i gradini della piramide cercando di non cadere in acqua. Awed cade subito mentre tutti gli altri passano al secondo gradino. Tutti arrivano al terzo. All'ultimo cadono tutti uno dopo l'altro ma la più resistente è Isolde. Il secondo è Andrea Cerioli.

