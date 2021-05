Carlo Conti, ecco la sua Top Dieci: al primo posto il mangiadischi. Poi la 500 e l'0rologio

07 maggio 2021 a

a

a

Nuovo appuntamento stasera in tv, venerdì 7 maggio, su Rai 1 con Top Dieci, il programma condotto da Carlo Conti. Come al solito due squadre composte da vip si sfidano cercando di individuare i primi dieci posti delle classifiche degli italiani su vari argomenti. Il conduttore, amatissimo dai telespettatori, ha voluto svelare a Sorrisi e Canzoni quella che è la sua Top Dieci. Quali sono gli oggetti che considera veri e propri simboli? Nel servizio di Giusy Cascio, Sorrisi e Canzoni ha elencato la classifica dal primo al decimo posto e ovviamente non sono mancate le sorprese.

Top Dieci, si sfidano le squadre di Giorgio Panariello e Alba Parietti. Nannini ospite d'eccezione

In testa il mangiadischi oggetto da cui, spiega Conti,"è nato tutto: la passione per la musica, il lavoro, alla radio, Discoring e persino Sanremo". Al secondo posto la Fiat 500 Blu che il conduttore considera la sua auto preferita e persino il simbolo del matrimonio. Sul terzo gradino del podio l'orologio. Ne ha persino disegnato uno: Firenze 2010. La quarta posizione è del Caciucco, tipico piatto livornese di cui Conti è sempre stato particolarmente ghiotto. Palazzo Vecchio occupa il quinto posto: "Lo guardo e sento l'orgoglio di essere fiorentino", puntualizza il conduttore.

Cristiano Malgioglio, quando amava l'attrice di Ultimo tango a Parigi. Ora il fidanzato turco

Un oggetto strano in sesta posizione: il rasoio. Ogni giorno si fa la barba, ma non usa quello elettrico. E Conti spiega che non è stato il padre a insegnargli, visto che è mancato quando lui aveva appena diciotto mesi. In settima posizione la pesca: il nonno Marino gli regalò la "correntina", lenza fatta con sughero, piombo e amo. Fin da ragazzino si è appassionato. Nella parte finale della Top Ten, in ottava posizione, le scarpe Adidas bianche e subito dopo la calcolatrice, un aiuto importante nella sua carriera scolastica. In decima posizione le palline con i volti dei ciclisti: preferiva quella di Franco Bitossi, corridore che aveva il soprannome di Cuore Matto.

Gianna Nannini al ristorante, abbuffata di antipasti e primi. E il dolce Sei nell'anima

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.