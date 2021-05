Ubaldo Pantani, la storia finita con Virginia Raffaele. Ecco i motivi della rottura

07 maggio 2021 a

Ubaldo Pantani fa ridere da anni i telespettatori italiani con le sue incisive imitazioni e con i suoi mille travestimenti. Tante le imitazioni che hanno fatto ridere milioni di italiani: Massimo Giletti, Luciano Spalletti, Giuseppe Conte, Massimiliano Allegri, Matteo Salvini, Matteo Renzi, Alessandro Di Battista o Maurizio Sarri, solo per fare qualche esempio. Ma chi c'è dietro maschera? Cosa si nasconde nella vita privata del comico che da anni è protagonista nel piccolo schermo?

Attualmente il comico nato nel 1971 a Cecina è ufficialmente single ma per anni è stato legato a una collega di lavoro nel senso letterale del termine. Infatti il comico ha vissuto una lunga storia d'amore con Virginia Raffaele. Ma perché è finita? I due comici e attori dal momento della loro rottura non sono più stati visti in compagnia di altri partner. L'attrice però in un'intervista ha dichiarato di sentire la mancanza di una persona al suo fianco come è stato appunto con il collega imitatore: “Ho avuto vicino per cinque anni la figlia del mio ex compagno e oggi mi manca un pezzo”. Infatti l'attore ha anche una figlia avuta da una precedente relazione che, a quanto pare, aveva instaurato un ottimo rapporto con la compagna del padre.

Ubaldo Pantani ha una laurea in scienze politiche ed ha lavorato nella compagnia di Giorgio Albertazzi. In televisione ha esordito nel 1997 nel programma di Gianni Boncompagni Macao. Il vero successo arriva nel 2004 con Mai dire.., nel 2010 è uno dei comici di Stiamo tutti bene condotto da Belén Rodríguez. Il 15 giugno 2013 conduce con la collega e allora compagna Virginia Raffaele, gli Mtv Awards 2013 a Firenze. questa sera il comico sarà uno dei protagonisti dello show Top 10 in onda su Rai 1. L'appuntamento con la trasmissione condotta da Carlo Conti è alle 21.25.

