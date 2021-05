Giorgio Panariello, l'amore per la compagna Claudia. La malattia e il dolore per il fratello morto

07 maggio 2021 a

Giorgio Panariello, 61 anni di Firenze, è uno dei comici italiani che più fanno ridere il pubblico. Ma nel suo passato ci sono anche diversi momenti difficili. Visto il suo grande successo sono in molti a chiedere dettagli della sua vita privata. La sua compagna è Claudia Maria Capellini, modella e pr. La ragazza, 36 anni è molto legata al comico. Tra i due la differenza di 25 anni di età sembra non esistere. Hanno parlato più volte che per loro questo non è un problema. Nonostante le loro professioni li spingono sotto i riflettori preferiscono, per quanto possibile, lasciare riservato il loro rapporto.

Ma come detto nel passato di Giorgio Panariello ci sono anche dei momenti difficili. Qualche tempo fa ha dovuto fare i conti con una fastidiosa malattia. "Ero in tournée teatrale e ho iniziato a soffrire di dolori lancinanti, dal collo in giù. Stress, ho pensato. E invece era un’infezione alla colonna vertebrale”, ha raccontato dopo essere guarito l’attore a Ok Salute. “Mi venne diagnosticata una spondilite, cioè un’infiammazione della colonna vertebrale, una cosa piuttosto seria”, continuo l'attore. Una malattia forse facilitata dallo stress che l'attore ha sconfitto.

Nel suo passato poi c'è il dolore per la morte del fratello nel 2000. Giorgio Panariello ha dedicato il libro "Io sono mio fratello" a suo fratello Francesco, da tutti conosciuto come Franchino anche per mettere a tacere delle voci inesatte sul suo decesso. Franco Panariello aveva avuto un malore, al termine di una serata in compagnia: i tre amici che erano con lui lo hanno abbandonato sulla Terrazza della Repubblica a Viareggio. A dargli la notizia della morte del fratello fu l'amico Carlo Conti. Per quanto riguarda i genitori ha conosciuto la mamma Raffaella mentre non ha mai visto il padre. E' cresciuto con i nonni. "Quelli che pensavo fossero i miei fratelli in realtà erano i miei zii, i miei genitori i miei nonni, la signora che veniva ogni tanto mia madre, mio padre mai visto", disse in un'intervista parlando della sua infanzia. Questa sera, venerdì 7 maggio, Giorgio Panariello sarà ospite di Top 10 lo show condotto dall'amico Carlo Conti su Rai 1 alle 21.25.

