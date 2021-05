Isola dei famosi 2021, Beatrice Marchetti inizio difficile a Playa Imboscatissima | Video

07 maggio 2021 a

Questa sera, venerdì 7 maggio, torna l'appuntamento con L'Isola dei famosi il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5 a partire dalle 21.20. Intanto c'è una novità: la produzione nelle scorse ore ha trasferito Beatrice Marchetti, la naufraga solitaria, da Playa Imboscata per portarla in un'altra isola che è stata ribattezzata Playa Imboscatissima. Così ha dovuto lasciare la spiaggia delle Honduras che l'ha ospitata da quando è stata eliminata. Finora tutti i concorrenti che hanno lasciato l'isola principale dopo di lei hanno rifiutato di continuare sull'isola "di riserva".

L'inizio di Beatrice su Playa Imboscadissima non è stato dei migliori, ma la nostra naufraga non si da per vinta. #Isola https://t.co/DxlVvsP85s — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 7, 2021

Sta continuando il suo percorso a L'Isola dei Famosi completamente da sola. Un'esperienza davvero forte per la naufraga, che è riuscita a tirare fuori il suo lato più creativo dedicandosi alla creazione di una linea di costumi con foglie e conchiglie. Dopo le prime ore nella Play Imboscatissima la naufraga solitaria ha parlato: "Non ho dormito proprio serena, avevo paura, mi sentivo molto sola. Devo ancora. Devo ancora prendere le misure di questo posto, mi sentivo un po' frustrata. Non avevo molta voglia di rincominciare". Per lei è stato difficile accendere di nuovo il fuoco. "Il fuoco è vitale e dunque stare li vicino mi fa sentire un po' più a casa in questa isola che non conosco".

Ora bisognerà capire come andrà la puntata di questa sera per capire se qualcuno degli eliminati potrà raggiungere la bella ragazza a Playa Imboscatissima. In nomination ci sono Miryea Stabile, Roberto Ciufoli, Emanuela Tittocchia mentre Ubaldo Lanzo ha abbandonato per ritiro. Colui che sarà meno votato dal pubblico con il televoto che si è riaperto nelle scorse ore lascerà l'isola e bisognerà capire se ci sarà una seconda possibilità a Playa imboscatissima, dove c'è appunto la naufraga solitaria, o in un altro posto deciso dalla produzione del reality di Canale 5.

