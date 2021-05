Margherita Vicario, il suo ultimo disco è "Bingo". Ecco quando esce | Video

07 maggio 2021 a

"Bingo” è il nuovo attesissimo album di Margherita Vicario, una delle artiste che più hanno stupito degli ultimi anni. Uscirà il 14 maggio 2021 per Island Records, e fa seguito al disco “Mimimal Musical” e all’Ep “Esercizi preparatori” del 2014. Il disco è anticipato dai singoli “Orango Tango” e “Come va", e in questo nuovo progetto Margherita torna a scrutare e leggere ancora una volta il presente in maniera graffiante.

Su Instagram la cantante attrice ha dispensato delle anticipazioni compreso un brano che comprende i titoli di tutte le sue canzoni. In tal proposito ha lanciato una sfida ai suoi seguaci su Instagram: "In questo pezzo racconto tutto il disco in 56 barre (più o meno, non le ho contate) Ci sono tutti i titoli della tracklist. Il gioco è questo: chi ne indovina di più nei commenti (editi e inediti) riceverà un Cd. Ebbene sì, visto che l’avete chiesto in tanti, abbiamo deciso di stampare anche il cd di Bingo, ci saranno lyrics e note d’autrice special". Una settimana fa la cantante, sempre su Instagram, aveva annunciato l'arrivo dei vinili: "Sono arrivati i vinili, ne ho firmati tantissimi ed è stata una bella sensazione vederli in carne ed ossa. Ka storia della sua foto incarna bene il Bingo che ho in mente: un posto dove si fanno incontri casuali, dove condividi un tavolo, un gioco ma anche la voglia di cambiare vita, e mi è sembrato poetico il suo incontro".

La cantante e attrice è figlia d'arte. È nipote dell'attore e regista Marco Vicario e dell'attrice Rossana Podestà, e figlia del regista Francesco Vicario. Anche lo zio Stefano Vicario è un regista. Dal 2011 al 2016 è stata fidanzata con l’attore Pietro Sermonti. Attualmente il suo fidanzato è Francesco Coppola, regista di alcuni dei suoi video. Questa sera, venerdì 7 maggio, sarà ospite di Propaganda Live su La 7, la trasmissione condotta da Diego Bianchi alle 21.20.

