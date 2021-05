Uomini e Donne, Riccardo e Roberta: "Perché è finita". Ida: "Lui non sa vivere in coppia"

07 maggio 2021 a

Sorpresa nella sorpresa a Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 andato in onda oggi. Riccardo Guarnieri e Roberta Di Capua, durante la puntata di oggi, venerdì 7 maggio, sono tornati in studio per raccontare perché fra loro è finita.

Non sono mancati i colpi di scena. “La colpa è mia. Sapevo com’era Riccardo, conoscevo il suo carattere e il suo modo di fare. Sono voluta andare fino in fondo e oggi è difficile. È difficile affrontare le giornate. Ci sono troppe cose che non sono andate. Per carattere all’inizio ho un po’ abbozzato, poi sono crollata. Non è egoista però se vuoi andare d’accordo con lui, deve fare quello che dice. Se ti ribelli, non va bene”, ha affermato la donna pochi minuti prima di entrare nei dettagli.



“C’è un’incompatibilità nei modi di pensare, negli atteggiamenti, nei modi di fare. Un po’ tutto. La notte lui si alza e si prende la libertà di fare quello che gli pare. Sta a letto, non riesce a dormire e guarda i video ad alto volume. Io vorrei dormire la notte. Anche perché io non sto tutto il giorno a casa come lui. Io marcio tutti i giorni, lui non fa nulla, sta tutto il giorno a casa a guardare film.

Anche a Taranto, al suo compleanno, gli ho fatto un bel regalo e ha fatto una questione anche sui quello. Perché mi hai regalato questo e non un’altra cosa”, ha detto Roberta, per poi riferire delle docce notturne di Riccardo, che pare soffra di insonnia. Ha reso noti quindi una serie di divieti presumibilmente ricevuti dall’uomo: "Ce ne sono tantissimi di episodi. Ho un mezzo vizio, fumo la sigaretta elettronica ogni tanto e lui voleva che non la fumassi. Non gli va bene niente. Nemmeno la musica che ascolto. Mi piace la musica neomelodica e lui non vuole che la ascolti, dice che è cafona".

La rottura tra i due viene commentata Ida Platano, ex compagna di Riccardo “Riccardo è una persona che non sa vivere in coppia. Ha un carattere particolarissimo. Si può sopportare fino a un certo punto, ma solo quando c’è tanto amore. Cafona me lo sono sentita dire molte volte da lui", ha detto Ida Platano al centro dello studio del dating show per quello che è stato l'ultimo appuntamento della settimana.

