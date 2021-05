Gianna Nannini al ristorante, abbuffata di antipasti e primi. E il dolce Sei nell'anima

07 maggio 2021 a

La voglia di tornare a una vita normale e frequentare i ristoranti non risparmia nemmeno Gianna Nannini, una delle stelle della musica italiana. Pochi giorni fa al ristorante Alto & Savio a San Piero in Bagno, in provincia di Forlì e Cesena, si è presentata a pranzo e per i titolari del locale è stata una piacevole sorpresa. Paola Borcassa, che gestisce il locale insieme al marito Alessandro Bravaccini, a Cesena Today ha spiegato che aveva chiamato la sua manager per prenotare un tavolo per il giorno seguente. Il locale era pieno "ma a Gianna Nannini non avremmo mai potuto dire di no". La manager ha chiesto di non diffondere la notizia per evitare che il ristorante fosse invaso dagli ammiratori.

La rockstar è arrivata intorno alle 12.30 con altre tre persone, è stata sistemata in un tavolo protetto e si è goduta i piatti del locale, considerato molto particolare: la carrellata degli antipasti, un tris di primi con passatelli, tagliatelle e lasagne ai porcini, salumi e tortelli alla lastra. Alla fine erano sazi: arrosti e contorni li hanno portati via su insistenza dei titolari del locale. A Gianna Nannini anche una sorpresa: la chef Paola ha creato una composizione con l'impasto dei cantucci dedicata a Sei nell'anima. Gesto che ovviamente è stato molto apprezzato da Nannini. Alla fine le foto ricordo.

Stasera, 7 maggio, Gianna Nannini sarà ospite d'onore di Top Dieci, il programma condotto da Carlo Conti e nell'0ccasione si racconterà senza veli, svelando alcune delle sue particolari classifiche personali. La cantautrice, tra l'altro, è vicina al suo compleanno. Il 14 giugno taglierà il traguardo dei 66 anni. Senese, contradaiola dell'Oca, è diventata mamma quando aveva 54 anni e la figlia, Penelope, ora ne ha 12. Nannini è considerata un vero e proprio punto di riferimento della musica italiana. Trenta album pubblicati, musicista completa, in grado di suonare chitarra elettrica, violino e pianoforte.

