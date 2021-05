Isola dei famosi 2021, la puntata di venerdì 7 maggio. Come andrà il televoto

07 maggio 2021 a

Torna questa sera, venerdì 7 maggio, l'appuntamento con l'Isola dei famosi. L'appuntamento è alle 21.20 su Canale 5. L'appuntamento con il reality è slittato di un giorno perché giovedì 6 maggio è stata messa in programmazione un puntata con il meglio di Felicissima Sera la trasmissione di Pio e Amedeo. Lunedì scorso erano finiti in nomination Miryea Stabile, Roberto Ciufoli, Emanuela Tittocchia e Ubaldo Lanzo. Quest’ultimo però, a causa di alcuni problemi di salute, è stato costretto al ritiro. Il televoto è stato così momentaneamente sospeso e riaperto poco dopo con gli altri tre naufraghi nominati. Ma chi sarà tra loro a lasciare la Palapa? Secondo le indiscrezioni e gli spoiler che circolano sul web dovrebbe essere il comico romano Roberto Ciufoli il naufrago che sarà eliminato dopo il televoto mentre la preferita del pubblico dovrebbe restare Miryea Stabile.

Gli ospiti Beppe Braida e Paul Gascoigne che parteciperanno per la prima volta parteciperanno alla trasmissione in studio. Come sempre ad affiancare Ilary Blasi ci saranno Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.

Secondo quanto è stato anticipato Questa sera, gli autori del programma hanno deciso di dare ai naufraghi la possibilità di cambiare squadra. Infatti solo uno tra loro avrà modo di scegliere tra i Primitivi e gli Arrivisti. Infatti c’è chi potrebbe scegliere di proseguire l’esperienza in Honduras con nuovi compagni. Ancora una volta ci penserà Massimiliano Rosolino a coordinare i concorrenti durante questa quindicesima puntata. In apertura di puntata, in modo del tutto inaspettato e spettacolare saranno schierati Playa Palapa dove li attende la prima delle prove. A coordinare le sfide, come al solito, Massimiliano Rosolino, inviato in Honduras. Chi vincerà le sfide proposte si aggiudicherà importanti vantaggi per la vita sulla spiaggia. Insomma ci si attende una serata carica di colpi di scena per il reality di Canale 5.

