Angela Melillo, malore all'Isola dei famosi: portata via in braccio da Valentina

07 maggio 2021 a

a

a

Angela Melillo sarebbe stata colta da un malore all'Isola dei famosi. A fornire alcune anticipazioni su questo caso è stato direttamente il daytime del 53esimo giorno del reality, pubblicato sul sito ufficiale del programma.

Ascolti bassi, l'Isola dei famosi rischia la sospensione. Mediaset ci pensa

"Nel frattempo, Angela non sta bene e lascia i compagni per ulteriori accertamenti medici, portata in braccio dalla compagna Valentina", si legge sulla pagina che anticipa la puntata di questa sera. Poche scarne righe che potrebbero lasciare presagire qualcosa di serio, tanto da costringere la concorrente ad abbandonare l'isola? Impossibile dirlo ora, di certo le condizioni di vita sull'isola mettono a dura prova i concorrenti, di certo non abituati a uno stile di vita e a un'alimentazione così spartana, in molti casi anche foriera di rinunce e privazioni. Sale quindi l'attesa per conoscere le condizioni di Angela, che potrebbe aver superato il mancamento o essere trasferita presso strutture sanitarie locali per svolgere ulteriori accertamenti. Non si tratterebbe della prima concorrente a lasciare il reality di Italia 1, dal momento che solo poche settimane fa già Elisa Isoardi e Brando Giorgi avevano dovuto abbandonare il gioco per problemi di natura oculistica.

Isola dei famosi, in nomination Roberto, Gilles e Rosaria. Miryea salva, Manuela eliminata

Alla prima, infatti, era andata una scintilla del fuoco in un occhio e le analisi e le verifiche a cui si è dovuta sottoporre hanno imposto il rientro in Italia. Analoga situazione ha interessato Brando Giorgi, che non era potuto neanche comparire nella puntata prima di abbandonare il gioco, dal momento che le sue condizioni avevano imposto un immediato rimpatrio, a causa delle carenze nella strumentazione delle strutture sanitarie honduregne. La produzione, in entrambi i casi, aveva specificato come naturalmente la salute e la sicurezza dei concorrenti venisse al primo posto rispetto alle esigenze del gioco. Resta quindi da vedere se sarà in grado di continuare o, in caso di abbandono, se sarà rimpiazzata da un altro naufrago.

Stasera in tv, 29 aprile, l'Isola dei Famosi su Canale5: chi è il nuovo naufrago. Le anticipazioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.