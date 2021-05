Cristiano Malgioglio, quando amava l'attrice di Ultimo tango a Parigi. Ora il fidanzato turco

07 maggio 2021 a

Un fidanzato turco per Cristiano Malgioglio? E' più di una indiscrezione e viaggia a gonfie vele nel mondo del gossip ormai da tempo. Il cantautore, paroliere e ormai vero e proprio personaggio televisivo, del resto, di recente a Domenica In ha svelato di aver subito il classico colpo di fulmine, direttamente a Istanbul: "Guardavo un tappeto di tulipani quando ho notato un bel ragazzo. Lui non sapeva nulla di me e all'inizio quando vedeva le persone che si giravano per guardarmi, rimaneva spiazzato. Poi ha scoperto la verità, senza scomporsi per niente".

Da sempre Malgioglio è stato sempre molto riservato sulla sua vita privata. E anche del turco si sa poco. Sarebbe un 38enne nutrizionista che gestisce una palestra insieme al fratello proprio nel cuore di Istanbul. L'artista in passato ha avuto una relazione con un giovane tedesco che ha considerato molto importante, durata diversi anni, poi la storia è finita. E quando l'artista era single, è spuntato l'amore con il turco. L'ennesima passione di un personaggio che non ha fatto mai mistero della sua omosessualità, ma che in passato ha anche confessato di essere stato innamorato di Maria Schneider, l’attrice di Ultimo Tango a Parigi. "Non l’ho mai detto - svelò in quella intervista - ma probabilmente sarebbe stata la donna della mia vita. Forse è stato un amore platonico. Ogni volta che ci vedevamo io tremavo sempre".

Stasera Cristiano Malgioglio sarà il componente di una delle due squadre che si affronteranno a Top dieci, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Con lui ci saranno Alba Parietti e Orietta Berti. Nell'altra formazione, invece, Giorgio Panariello, Lucia Ocone, Ubaldo Pantani. L'ospite della serata sarà la cantautrice e musicista Gianna Nannini che racconterà aspetti particolari della sua vita e soprattutto quelle che sono le sue personali classifiche. Del resto Top dieci si basa proprio su questo concetto: le top ten degli italiani.

