Propaganda Live, Paola Turci e Margherita Vicario alla corte di Diego Zoro Bianchini

Su La7 il venerdì è dedicato a Propaganda Live, il talk condotto da Diego Zoro Bianchini che alterna inchieste molto interessanti e confronti su temi politici e sociali sempre sul filo dell'ironia. Sarà così anche stasera, venerdì 7 maggio. Spazio anche alla musica, alla classifica dei tweet e alle storie disegnate da Marco Dambrosio Makkox, fumettista e vignettista, molto amato dal grande pubblico. Ovviamente nell'ultimo anno al centro dell'attenzione c'è stato soprattutto il Covid, soprattutto le sofferenze e aspetti molto particolari che ruotano intorno alla pandemia. Ed è facile immaginare che anche questa sera si parlerà del virus, ma non solo, come del resto avviene sempre.

Inizio alle 21.15 per Propaganda Live che anche questa settimana ha anticipato via social i protagonisti della serata. Ovviamente non mancheranno gli ospiti fissi, il direttore de L'Espresso, Marco Damilano; la giornalista de La Stampa, Francesca Schianchi; e l'inviato del Tg La7, Paolo Celata. Probabilmente sarà in studio anche Constanze Reuscher, corrispondente in Italia del giornale tedesco Die Welt. Stasera, inoltre, ci saranno il giornalista e scrittore Filippo Ceccarelli; la cantautrice Paola Turci; l'attrice e cantautrice Margherita Vicario; lo scrittore e conduttore radiofonico Johnny Palomba; l'attore Andrea Pennacchi; il musicista, doppiatore e comico Fabio Celenza; Memo Remigi, storico protagonista della musica italiana.

Anche la puntata di questa sera, dunque, si annuncia intensa. Difficile anticipare quali saranno i temi oltre al Covid, ma è quasi probabile che al centro della trasmissione ci sarà anche il disegno di legge Zan, sulle discriminazioni e violenze per orientamento sessuale, genere, identità di genere e abilismo. Da giorni è uno degli argomenti principali della polemica politica e sicuramente sarà trattato anche all'interno di Propaganda Live, dove temi del genere sono stati storicamente sempre affrontati. Non mancheranno le parentesi musicali come avviene in tutte le puntate, in maniera ancora più intensa nell'ultimo periodo.

