Top Dieci, si sfidano le squadre di Giorgio Panariello e Alba Parietti. Nannini ospite d'eccezione

07 maggio 2021 a

Stasera in tv, venerdì 7 maggio, su Rai 1 nuovo appuntamento con Top dieci. E' il gioco varietà del programma dell'ammiraglia della televisione di Stato, condotto da Carlo Conti e dedicato ai gusti degli italiani. Si va in onda direttamente dall'Auditorium del Foro Italico di Roma, a partire dalle ore 21.25. Ancora una puntata per le famiglie per "giocare” e cercare di conoscere le curiosità di ogni tipo sugli usi e le abitudini del nostro Paese. Anche questa settimana si affronteranno due squadre composte da personaggi famosi: devono cercare di stilare le classifiche giuste sui vari temi.

Della prima squadra faranno parte Giorgio Panariello, Lucia Ocone, Ubaldo Pantani. La seconda formazione, invece, sarà composta da Alba Parietti, Cristiana Malgioglio e Orietta Berti. Quale è quella favorita? Difficile dirlo, considerato che i temi di confronto sono sempre molto particolari e di difficile intuizione. A parte le squadre che si sfideranno nel confronto arbitrato da Carlo Conti, importante l'ospite della puntata di questa sera: la rock star Gianna Nannini. La cantautrice e musicista di Siena, ovviamente intervistata dal padrone di casa, racconterà quali sono le classifiche della sua vita. Sarà un'occasione per scoprire insieme al pubblico aspetti del suo carattere o della sua vita ancora poco conosciuti.

Ovviamente non mancheranno filmati di repertorio, immagini del passato, come sempre accade nella trasmissione condotta da Carlo Conti che ha incontrato buon gradimento tra il telespettatori della televisione di Stato. Come andrà a finire? Come sempre: la squadra che al termine della puntata avrà totalizzato il numero maggiore di punti, indovinando gli elementi e le posizioni corrette delle hit parate, verrà proclamata vincitrice della serata. Top Dieci, prodotto da Rai 1 in collaborazione con Banijay Italia, sta diventando un vero e proprio punto di riferimento televisivo del venerdì sera. Canale 5 propone l'Isola dei Famosi, mentre su Rete 4 c'è Quarto Grado e su La7 il classico Propaganda Live.

