Antonella Elia perdona Pietro Delle Piane e torna l'amore: "Nessuno mi aveva saputo riconquistare"

Torna l'amore e la serenità tra Antonella Elia e l'attore Pietro Delle Piane. La showgirl e conduttrice televisiva, infatti, come dichiarato in un'intervista a Diva e Donna, ha detto di aver perdonato l'ex compagno, decidendo così di tornare insieme.

La showgirl lo scorso anno aveva lasciato l’attore dopo aver partecipato con lui a Temptation Island Vip. In quell’occasione Pietro si era comportato in maniera poco corretta e aveva esplicitamente corteggiato una delle tentatrici del programma. Dopo quasi un anno, però, è arrivato il perdono: "Stiamo insieme. Ognuno ha la sua casa, spesso stiamo insieme da me o da lui. Pietro è l’uomo della mia vita. Mai nessuno mi aveva saputo riconquistare". Poco incline a perdonare sgarbi o tradimenti dei suoi compagni, l'ex opinionista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip ha spiegato: "Cosa succedeva un tempo? Il mio uomo combinava un guaio e per me era finita, io non ne volevo sapere. Con Pietro è diverso ora".

La notizia era nell’aria da tempo, ma l’ex valletta di Corrado e Raimondo Vianello l’ha ora ufficializzata sulle pagine del settimanale di gossip. La coppia è descritta come felice e spensierata, anche se per il momento ha deciso di non convivere. Anche Delle Piane ha concesso un’intervista a Superguida Tv in cui ha confidato che la storia con Antonella Elia è ripartita a pieno ritmo: d’altronde la notizia era nell’aria, dato che i due venivano da un lungo tira e molla, con l’attore che aveva sempre dichiarato a mezzo stampa la sua intenzione di riconquistare l’opinionista del GF Vip. Tra i due è tornato quindi il sereno e ora si spera che il loro rapporto possa proseguire senza intoppi o alti e bassi, anche se con il carattere dei due, piuttosto focoso, non si escludono "colpi di scena".

