Quarto Grado, le condanne per la morte di Marco Vannini e il caso Ciro Grillo

Anche stasera in tv, 7 maggio, come tutti i venerdì, Rete 4 propone a partire dalle ore 21.25 Quarto Grado, il programma su gialli e thriller italiani condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Nella puntata di stasera al centro dell'attenzione il caso Marco Vannini e la condanna dei coniugi Ciontoli. Ma si parlerà nuovamente anche del caso di Ciro Grillo, il figlio del fondatore del Movimento 4 Stelle, che per difenderlo dalla denuncia di stupro, ha pubblicato sui social un video con cui ha duramente attaccato anche il sistema giudiziario italiano. Come è andata in realtà quella serata? Come racconta la ragazza presunta vittima dello stupro o come invece sostengono i quattro amici denunciati?

Dopo sei anni, cinque gradi di giudizio e una interminabile vicenda processuale, lunedì è arrivata la sentenza definitiva della Cassazione che ha confermato quella del processo d'Appello bis. Per la morte di Marco Vannini, Antonio Ciontoli stato condannato a 14 anni, mentre 9 anni e quattro mesi sono stati assegnati ai figli Martina e Federico e alla moglie Maria Pezzillo. Sentenza immediatamente esecutiva che li ha subito portati dietro le sbarre. Grande soddisfazione tra i parenti e gli amici di Marco Vannini che hanno visto vincere la giustizia. La puntata di stasera, venerdì 7 maggio,tornerà sul caso e sulle conseguenze delle condanne per gli imputati.

Come detto focus del programma anche sul caso Grillo. Insieme ai suoi tre amici è accusato di violenza sessuale dalla ragazza italo-norvegese di 19 anni. Lei sostiene che fu violentata dal gruppo, mentre i ragazzi negano e continuano a sostenere che era consenziente nel rapporto. Due ricostruzioni una l'opposto dell'altra. Come andò davvero in Costa Smeralda? Cosa accadde quella notte? Le indagini sono chiuse. E intanto continuano ad emergere nuovi dettagli. La Repubblica ha svelato la versione di un amico della presunta vittima a cui la ragazza avrebbe raccontato come sono andate le cose, a partire dalla vodka.

