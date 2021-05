Ascolti tv del 6 maggio, Un passo dal cielo doppia gli spettatori di Felicissima Sera

07 maggio 2021 a

Un'altra puntata col pieno di ascolti per Un passo dal cielo 6. Nella classifica degli ascolti tv della prima serata di giovedì 6 maggio, infatti, la fiction di Rai 1 ha vinto questa speciale classifica grazie a 4.860.000 telespettatori e al 21,8 per cento di share, ottenendo più del doppio dei telespettatori di Felicissima Sera su Canale 5 (2.095.000 con l’11 per cento di share).

Su Rai 3 "Amore Criminale" ha registrato invece 1.526.000 telespettatori e il 6,3 per cento. Appena fuori dal podio Tv8 dove Diretta Gol ha ottenuto 1.251.000 telespettatori con il 5 per cento Su Rete 4 Dritto e Rovescio è stato seguito da 956.000 telespettatori pari al 5,3 per cento mentre su La7 PiazzaPulita ha conquistato 917.000 telespettatori e il 5,2 per cento di share. Italia 1 con Gli album di Freedom ha incassato 781.000 telespettatori e il 4 per cento di share e Anni 20 su Rai 2 è stato visto invece da 422.000 telespettatori pari all’1,7 per cento. Infine su Nove "Conversazione con Francesco su vizi e virtù" ha registrato 264.000 telespettatori con l’1 per cento e, a seguire, "Il caso Vannini" ne ha totalizzati 239.000 con l’1,3 per cento.

Nell’access prime time domina Rai 1 con Soliti Ignoti - Il Ritorno visto da 5.024.000 telespettatori pari al 19,7 per cento di share, contro i 3.889.000 con il 15,1 per cento di Striscia la notizia su Canale 5. Anche nel preserale ha vinto Rai 1 con L’Eredità che ha totalizzato 4.382.000 telespettatori e il 24,4 per cento di share, mentre su Canale 5 ’Avanti un altro!’ ne ha raccolti 3.434.000 con il 19,8 per cento. Nel complesso le reti Rai hanno fatto l'en plein’ aggiudicandosi la prima serata, con 9.099.000 telespettatori e il 36,1% di share, la seconda serata con 3.771.000 e il 32,4%, e l’intera giornata con 3.627.000 telespettatori e il 36,5% di share.

