Carmen Russo, una figlia col marito Enzo Paolo Turchi con la fecondazione assistita e gli interventi di chirurgia estetica

Carmen Russo è uno degli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione di Rai 1 condotta da Serena Bortone - dal lunedì al venerdì - a partire dalle ore 14. Carmen Russo, nome d'arte di Carmela Carolina Fernanda Russo, è nata a Genova il 3 ottobre 1959 ed è una ballerina, showgirl, attrice e insegnante di danza italiana.

Carmen è sposata con il marito, Enzo Paolo Turchi, dal 1987: il loro amore è stato un vero e proprio colpo di fulmine, nato sul set di Drive In, appena si sono conosciuti. Dieci hanno fa hanno avuto una figlia, quando Carmen aveva 53 anni. Carmen ha rivelato di essere riuscita a diventare mamma di Maria grazie alla fecondazione assistita. La showgirl si è rivolta a un istituto specializzato in Spagna e dopo tanto impegno è riuscita a coronare il suo sogno di maternità. Tra l'altro lei è una sostenitrice della chirurgia estetica praticata senza intaccare i lineamenti del viso. Ha ammesso più volte di essersi sottoposta ad alcuni trattamenti che l’aiutano a mantenere il viso più fresco e rilassato.

Anche se la sua notorietà deriva soprattutto dalla partecipazione o conduzione di programmi televisivi tra gli anni Ottanta e Novanta (Domenica In, Drive In, Grand Hotel, Risatissima, il Canzoniere delle Feste), anche dopo gli anni Duemila è stata protagonista di alcuni programmi. Dalla partecipazione come concorrente al reality L'Isola dei famosi nel 2003 a Buona Domenica dal 2006 al 2008. Sull'Isola dei famosi è tornata anche nel 2009, sempre come concorrente, per poi cimentarsi nel 2017 anche nella casa del Grande Fratello Vip. Nello stesso hanno ha partecipato anche a Bake off Italia celebrity, come concorrente e, lo scorso anno, a Tale e quale show su Rai 1. Nel 2018 ha anche pubblicato il libro autobiografico "Completamente io. Desideravo essere chiamata mamma".

