Oggi è un altro giorno, gli ospiti del 7 maggio di Serena Bortone. Torna la rubrica di Lino Banfi

Oggi è un altro giorno torna a anche venerdì 7 maggio partire dalle ore 14 su Rai 1, sempre con la conduzione di Serena Bortone. Tra le novità di questa ultima puntata della settimana c'è il ritorno della rubrica di Lino Banfi "On Lino", ma ci sono anche diversi ospiti.

Oggi è un altro giorno, gli ospiti di Serena Bortone: Caserio e Masotti tra gli affetti stabili

Cominciamo però dagli "affetti stabili", vale a dire gli opinionisti chiamati a commentare le interviste realizzate dalla stessa conduttrice e magari a interagire con gli ospiti sia in studio che in collegamento. Ad affiancare la conduttrice c'è l'ormai noto Massimo Cannoletta, il pianista Memo e l'ex conduttrice televisiva Mariolina Cannuli. Cannoletta, famoso campione de L'Eredità, condurrà la consueta rubrica culturale "Massimo 5 minuti". Attualità politica, emergenza sanitaria in primo piano, ma con riflettori principali puntati sulle storie e i personaggi del mondo dello spettacolo, in particolare su protagonisti della musica e delle fiction Rai. Questi gli argomenti al centro della puntata, che vedrà intanto il ritorno del "Lino nazionale". Tra gli ospiti ci sarà anche Carmen Russo e altri personaggi.



