Amici 2021, spoiler semifinale Serale 8 maggio 2021: i nomi di tre dei quattro finalisti

Amici 2021, il Serale va verso la finale di sabato 15 maggio, con i nomi dei ragazzi che si contenderanno la vittoria. Una "ristretta" che uscirà dalla semifinale che verrà mandata in onda domani, sabato 8 maggio, in prima serata su Canale 5. Una puntata che è registrata ieri, giovedì 6 maggio. Se non vuoi sapere che cosa succederà la lettura deve fermarsi qui, questo che segue è uno spoiler.

Le anticipazioni che proponiamo sono quelle del sito specializzato vicolodellenews.it, che grazie alle sue "spie" in registrazione, fa sapere i nomi di tre dei concorrenti promossi e i dettagli sulle singole sfide della puntata che vedremo. Il nome del quarto finalista sarà reso noto solo domani sera.

Certi della finale sono due cantanti e una ballerina. A giocarsi il primo posto vedremo Sangiovanni (Giovanni Pietro Damian), un personaggio popolare almeno quanto l'altra finalista: Giulia Stabile, ballerina amatissima dal pubblico.

Giulia e Sangiovanni finalisti e innamorati. E finalista è anche Aka7even (Luca Marzano), un altro "pezzo da novanta" che continua a piacere ai fan della trasmissione e ai follower dei social.

Anna Pettinelli e Veronica Peparini, portano in finale due del team. Successo anche per Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che portano in finale Sangiovanni.

Nella prima manche, Aka7even ha battuto Tancredi, mentre Sangiovanni ha prevalso su Aka nel guanto di sfida (con il pezzo She). Aka7even e Tancredi si sono sfidati altre due volte, portando a casa una vittoria a testa, ma è stato Aka a imporsi come primo finalista. La seconda manche ha visto impegnati i ballerini, con Alessandro e Serena che si sono sfidati due volte, vincendo una volta ciascuno, e Giulia che ha battuto Alessandro due volte, aggiudicandosi la finale. Nella terza manche, Sangiovanni ha battuto per due volte Tancredi e ha poi sfidato il suo compagno di squadra Deddy, imponendosi come terzo finalista. Giulia è stata proclamata vincitrice della Prova Tim, ma anche Alessandro ha avuto una bella soddisfazione, con un’offerta di lavoro per partecipare al musical Dirty Dancing nel progetto Broadway Milano del famoso produttore teatrale Karl Sydow. Ospiti della serata, Ermal Meta e i The Kolors.

Il quarto finalista? Soltanto uno tra i concorrenti rimasti, Deddy (Dennis Rizzi), Serena Marchese, Alessandro Cavallo e Tancredi Cantù Rajnoldi, potrà aspirare alla vittoria. La finale del 15 maggio si terrà, per la cronaca, in diretta e con il televoto. Spettacolo e incertezza. Insieme a tante emozioni.

