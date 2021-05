Claudio Baglioni, l'amore per la compagna Rossella Barattolo. Sono stati a un passo dalla rottura

06 maggio 2021 a

Claudio Baglioni è uno dei cantautori più amati dagli italiani. Il musicista romano, oltre che sul palco, ha fatto parlare spesso anche per ciò che ha fatto fuori dal palco nella sua vita privata. Per anni è stato legato alla moglie Paola Massari che ha inspirato Questo Piccolo Grande Amore, poi dopo il divorzio del 2008 si è legato a Rossella Barattolo che è ancora la sua attuale compagna.

Ma come hanno raccontato nei mesi scorsi la coppia ha rischiato la rottura. La compagna di Baglioni non ama i riflettori ma qualche tempo fa ha rilasciato un'intervista a Times Of Malta nella quale si è aperta parlando di una crisi della coppia che è durata diversi mesi. Col tempo i problemi sono però stati risolti dalla coppia che si è riavvicinata in modo definitivo. Rossella Barattolo, nata a Taranto nel 1958, ha trascorso la sua infanzia tra gli Stati Uniti e il Regno Unito dove si è formata studiando soprattutto marketing. Dopo aver lavorato in una multinazionale del settore petrolifero Rossella Barattolo ha accettato la proposta di Claudio Baglioni di fargli da manager curando le pubbliche relazioni. "Io sono un’estroversa estrema; mentre quando ho incontrato Claudio, lui era un libro chiuso; un introverso, nonostante la sua fama, quando si trattava della sua vita privata. Questo ci ha permesso, in modo naturale e inconscio, a costruire il nostro rapporto, ha bilanciato la nostra diversità diventando la nostra forza”, ha raccontato nell'intervista al Times of Malta che risale al 2007. In presenza Baglioni era stato sposato con Paola Massari. I due convolano a nozze nel 1973 con una cerimonia segreta celebrata da un amico sacerdote in una cappella romana, ma la notizia del loro matrimonio fu diffusa soltanto cinque anni dopo. Dalla loro unione è nato il figlio Giovanni.

Questa sera Claudio Baglioni sarà protagonista di Felicissima sera - Il meglio che andrà in onda su Canale 5 a partire dalle 21.20.

