Venus Club, Lorella Boccia stasera su Italia1 col late show tutto al femminile. C'è Elettra Lamborghini

Stasera, giovedì 6 maggio 2021, va in onda in seconda serata su Italia 1, una nuova trasmissione. Lorella Boccia apre le porte del ’Venus Club’. Un late show tutto al femminile, frizzante e imprevedibile, pronto ad accogliere con confidenza e simpatia alcune delle donne della musica e dello spettacolo più amate dal pubblico, ma anche volti emergenti dell’arte, della cultura e dell’intrattenimento, tutte pronte a mettersi in gioco con domande inattese e piccole sfide.

Ospiti della prima puntata la cantante Elettra Lamborghini che racconterà senza freni il suo rapporto con gli uomini e la fumettista Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti, che parlerà della sua complicata adolescenza da trans e delle difficoltà di identificazione di genere. Al fianco della conduttrice, ogni puntata, due opinioniste d’eccezione, Iva Zanicchi e Mara Maionchi, che intervengono e commentano dal loro tavolino, in prima fila, con colorita sagacia e disincantata saggezza, quello che accade in studio, un locale notturno in cui le storie non solo si raccontano, ma accadono e si vivono.

Un programma tutto al femminile anche nelle figure che si muovono con dinamicità all’interno del ’Venus Club’: nel cast presenti anche Daniela Istrate, nota campionessa di flair bartender, una ’barwoman’ acrobatica che preparerà cocktail per gli ospiti presenti in sala, una live band guidata dalla talentuosa Micol Arpa Rock che reinterpreta i classici del rock con l’arpa classica e delle cameriere con capacità performative strabilianti quali ballerine, pole dancer e contorsioniste. In ogni puntata presenti i fotomontaggi inediti dedicati agli ospiti in studio firmati dall’artista Eman Rus.

Venus Club è un programma di Marco Salvati scritto con Armando Vertorano e Marco Zampetti. Regia di Alberto Di Pasquale. Luci e fotografia Massimo Pascucci. Scenografia Alessia Petrangeli. Produttore esecutivo Sacha Amorotti. Direzione Creativa Alessio de Stefani. Un programma molto atteso che fra qualche ora consumerà il suo esordio.

