Piazzapulita, puntata di giovedì 6 maggio su La 7. Si parla di giustizia e pandemia. Tra gli ospiti Palamara, Boldrini e Crosetto

Torna questa sera, giovedì 6 maggio, l'appuntamento con Piazzapulita il talk de La 7 condotto da Corrado Formigli. L'appuntamento, come tutti i giovedì, è per le 21.20. Tra i temi trattati stasera ci sarà in particolare quello della giustizia con il nuovo scandalo che sta coinvolgendo i togati legati alla presunta loggia Ungheria che sarebbe venuta alla luce dopo le confessioni di Pietro Amara e che stanno facendo tremare diversi magistrati ed ex magistrati. Inoltre, come avviene ormai da più di un anno, la trasmissione di approfondimento di Formigli farà il punto sulla pandemia. E' stata annunciata anche un'inchiesta, con testimonianze esclusive, che ricostruirà i fatti che hanno portato alla strage dei 130 migranti morti nel mediterraneo il 21 aprile scorso. "Stasera a Piazzapulita un’inchiesta con testimonianze esclusive ricostruirà i fatti che hanno portato alla strage", si legge nelle anticipazioni lanciate sul profilo Twitter della trasmissione di approfondimento.

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: l’ex membro del Consiglio Superiore della Magistratura Luca Palamara; l’ex procuratore aggiunto di Milano Alfredo Robledo; il giornalista Emiliano Fittipaldii; lo scrittore Paolo Giordano; il medico e ricercatore Giuseppe Remuzzi; la deputata Laura Boldrini (Pd); l’europarlamentare Susanna Ceccardi (Lega), la giornalista Annalisa Cuzzocrea; Guido Crosetto (Forza Italia). Nel corso della serata, come sempre, un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini. Piazzapulita è un programma prodotto da Banijay Italia per La7, scritto da Corrado Formigli, Mariano Cirino, Alessandra Frigo, Gemma Montinaro e Vittorio Zincone. Il produttore esecutivo è Giovanna Canosa. Curatore per La7, Francesco Del Gratta.

È possibile seguire Piazzapulita anche online in diretta streaming all’indirizzo web www.live.la7.it Su https://www.la7.it/piazzapulita/, invece, sono disponibili i reportage, le inchieste, le repliche e i momenti salienti di tutte le puntate. Piazzapulita, infine, è presente anche su Twitter e Facebook. L’hashtag per commentare e interagire con la puntata è #Piazzapulita.

