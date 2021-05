Giusy Buscemi, dai due figli al sesso con il marito Jan Michelini: "Non è essenziale"

06 maggio 2021 a

Giusy Buscemi è un'attrice molto apprezzata dal pubblico, soprattutto per il ruolo in Un passo dal cielo, fiction di Rai1 molto seguita. La svolta nella sua carriera è arrivata ben prima, nel 2012, quando ha conquistato il titolo di Miss Italia. Classe 1993, la bella e attraente attrice originaria di Mazara del Vallo in Sicilia è già mamma di due figli: Caterina Maria e Pietro Maria.

Giusy Buscemi, l'amore incontrato grazie a Don Matteo che ha stravolto la sua vita

A entrambi i figli ha dato come secondo nome Maria perché la sua famiglia è molto devota. Compreso il marito, il regista Jan Maria Michelini, sposato nel 2017 dopo tre anni di fidanzamento e conosciuto sul set di Don Matteo, altra tappa fondamentale per la sua vita e la sua carriera. Un amore che non ha rallentato più di tanto la sua popolarità: "Non avrei mai pensato di avere il primo figlio, appunto, a 25 anni e poi l’altro a 26 anni - ha confidato in una intervista di qualche tempo fa - però quando è arrivato il momento ho sentito talmente una chiamata, forse, che dire di no era rispettabilissimo ma sentivo che mi sarei perso tanto".

Giusy Buscemi, l'amore grazie a Don Matteo: il marito Jan e i figli Caterina e Pietro

E poi ancora: "Io e mio marito ci siamo fidanzati tre anni fa, dopo esserci incontrati a una cena di beneficenza - ha raccontato -. Non avrei mai detto che ci saremmo piaciuti: eravamo pieni di pregiudizi, uno nei confronti dell'altro. Poi ci siamo conosciuti e, a poco a poco, riconosciuti. Lo definisco unico per il modo in cui mi ama, so che darebbe la vita per me". Quindi un retroscena particolare che può anche fare discutere: la Buscemi ha rivelato infatti di poter invece fare al meno del sesso, che ha definito essere qualcosa di non essenziale. "L'amore per me è tutto - ha spiegato -, regge ogni relazione della vita. Il sesso? E' una parte fondamentale ma non essenziale".

