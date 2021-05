Stasera in tv, giovedì 6 maggio. Su Italia 1 c'è Freedom: alla scoperta dei pozzi sacri della Sardegna e della piramide di Bomarzo

06 maggio 2021 a

a

a

Torna giovedì 6 maggio il programma di divulgazione di Italia 1 Freedom condotto da Roberto Giacobbo. L'appuntamento è per alle 21:20 con la serie Album di Freedom che ripropone vecchi servizi. La puntata apre con il recente ritrovamento di un nuova Linea di Nazca. Si tratta della figura di un enorme Gatto di 37 metri, che va ad arricchire l’elenco degli oltre 800 misteriosi disegni trovati in Perù.

Anna Falchi ospite di Anni 20. Si parla di turismo

Poi verranno indagati anche molti misteri italiani: in Sardegna, Freedom visita il Santuario di Santa Cristina, dove si trova uno dei pozzi sacri antichi meglio conservati. Una geometria perfetta utilizzata circa 3000 anni fa, probabilmente per un culto legato all’acqua. Un luogo teatro di antichi rituali. Poi si va a Morgongiori, nel cuore del complesso vulcanico di Monte Arci, in provincia di Oristano. Qui Giacobbo entra, attraverso un passaggio strettissimo, in un antico tempio sotterraneo. Accompagnata da esperti speleologi, la squadra arriva fino alla sorprendente scala megalitica rinominata la Scala per Atlantide. Ancora in Sardegna, per raccontare gli effetti di alcune preziose piante medicinali, che oggi attirano aziende farmaceutiche da tutto il mondo. Risorse preziose, uniche, da sempre sfruttate dalla medicina popolare, attraverso formule segrete tramandate di generazione in generazione.

Dritto e Rovescio, intervista a Matteo Renzi e fra gli ospiti anche Lorenzin e Sardone

Il viaggio di Freedom prosegue verso il Lazio, per un’altra visita sorprendente. É possibile che vicino Viterbo si nasconda una piramide? Da quando è stata ripulita dalla vegetazione che la copriva, viene chiamata la Piramide di Bomarzo, un monumento di pietra il cui significato non è ancora compreso. È stata una scoperta sorprendente, quella fatta da Freedom in collaborazione con il Cnr. Al centro di Roma è stata trovata l’evidenza di un Obelisco nascosto. Una ricerca appassionante, fatta in parte sotto il Palazzo del Senato. Infine, Giacobbo condivide un permesso – veramente – speciale concesso dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali: per la prima volta le telecamere televisive sono entrate nella Privata Traiani Domus, la casa privata dell’Imperatore Traiano nel centro di Roma.

Amore Criminale, su Rai3 la storia di Rosa uccisa dal marito

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.