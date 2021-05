Daniele Liotti, la paternità inattesa per il primo figlio: "Quando l'ho saputo mi sono spaventato"

06 maggio 2021 a

a

a

Daniele Liotti è uno degli attori più apprezzati dal pubblico italiano, soprattutto per quanto concerne le fiction televisive. Relativamente alla sua vita privata, dal 2015 Daniele è fidanzato con Cristina D’Alberto, attrice, ex modella e ballerina. E' stata tra le prime vallette de L'Eredità di Rai1 o nei panni di Greta in Un posto al Sole. La donna gli ha dato una figlia: Beatrice, nata il 15 settembre 2017. Ma per il matrimonio "niente fretta", ha affermato in una vecchia intervista a F.

Daniele Liotti, il figlio Francesco dalla storia con Arianna: poi Beatrice da Cristina D'Alberto

Nel 1998 ha avuto un figlio, Francesco, nato dalla relazione con Arianna. Particolari alcune sue dichiarazioni datate 2012: "Il Viagra è entrato troppo velocemente nel dizionario dei giovani: le controindicazioni sono di gran lunga superiori - ha affermato tempo fa a IoSpio -. Ma purtroppo siamo arrivati all'impoverimento verso tutto ciò che è relazione con l'altro sesso. Prendi i social network come Facebook, le persone preferiscono incontrarsi prima su quelle piazze per riuscire a superare l'insicurezza dei rapporti reali.

Daniele Liotti, l'amore per Cristina e i due figli: vita privata e carriera dell'attore romano

Liotti ha quindi proseguito: "Mio figlio Francesco è arrivato presto: io e mia moglie eravamo insieme da poco, ma la nostra storia era in piena regola perciò un figlio è stato il coronamento di un amore autentico - ha raccontato in quella circostanza -. Mi sono preso un bello spavento quando ho saputo che stavo per diventare padre, ma non ho mai considerato l'idea di interrompere la gravidanza di mia moglie. Anche ora che non stiamo più insieme ho un ottimo rapporto con la madre di Francesco: sono un uomo fortunato ad aver trovato una buona madre per mio figlio e penso di essere anche un buon padre". Daniele Liotti è impegnato nella fiction Un passo dal cielo, su Rai1, fiction arrivata alla sesta stagione e che andrà in onda giovedì 6 maggio dalle 21,20, con la puntata intitolata Il confine.

Un passo dal cielo 6, Francesco e Vincenzo tra indagini e amori segreti: l'errore di Manuela

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.