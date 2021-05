Pio e Amedeo, dalle domande sui gay a Telefoggia ai figli con le mogli Cristina e Maria | Video

06 maggio 2021 a

Pio e Amedeo ormai sono due comici di grande successo, la cui carriera è iniziata a TeleFoggia, per poi arrivare a una svolta con Le Iene, la trasmissione di Italia1. I due comici pugliesi hanno conquistato il successo assoluto appunto prima con Le Iene, dove facevano gli ultras, e poi con Emigratis. Il programma andato in onda su Italia1, del quale hanno girato tre stagioni, li vedeva girare il mondo alla ricerca di fortuna, "scroccando" il più possibile a tutti i Vip incontrati nel corso dei loro viaggi. Da lì hanno conquistato tutti e con Felicissima Sera hanno conquistato la notorietà da parte del grande pubblico della tv generalista.

Gli inizi sono stati però nel 2004, quando i due vengono assunti a TeleFoggia, dove fermavano i passanti e gli facevano domande scomode oppure quando si esibivano nella gag dei giornalisti con domande provocatorie.

In seguito sono stati assunti da Telenorba, dove hanno partecipato ai programmi U’Tub e Sbattiti. Poi finalmente la prima grande occasione in Rai, dove hanno superato i provini per Base Luna e Stiamo tutti bene. Il grande successo è iniziato appunto ad arrivare nel 2012 a Le Iene, quando importunavano i Vip improvvisandosi ultras e cantandogli cori coloriti decisamente senza distanziamento.

Per quanto riguarda la vita privata, Amedeo Grieco ha conosciuto l'amore della sua vita da ragazzino. Entrambi di Foggia, dove vivono tutt'oggi, Amedeo e Maria Finizio si sono fidanzati da giovanissimi, sono sposati e hanno due figli: Federico, nato nel 2015, e Alice nata nel 2018. Cristina Garofalo è invece la moglie di Pio D’Antini. La donna è originaria di Foggia, proprio come il marito. Mamma della piccola Chiara dal 2016, Cristina lavora da tempo come modella e ha partecipato anche ad alcuni concorsi di bellezza. Giovedì 6 maggio torna l'appuntamento con Felicissima Sera, il meglio di, su Canale5.

