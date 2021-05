Stasera in tv, giovedì 6 maggio. Su Rai 2 c'è Anni 20. Si parla di ripresa e turismo, in studio Anna Falchi

06 maggio 2021 a

Le speranze di una ripartenza senza più ostacoli per mettersi alle spalle definitivamente le chiusure causate dall'emergenza sanitaria. A cominciare dal settore dal settore turistico che potrebbe fare da traino per l'intera economia italiana, tra green pass turistico e zone covid free. Sarà questo il tema d’apertura di “Anni 20”, il programma condotto da Francesca Parisella, in onda giovedì 6 maggio alle 21.20 su Rai2.

Un viaggio nelle spiagge del Bel Paese, alla scoperta di come le più gettonate mete turistiche si stiano riorganizzando per l'estate, come all'Elba, che celebra il bicentenario di Napoleone Bonaparte. Record di prenotazioni, anche dall'estero, e previsioni rosee ma anche tanti interrogativi, soprattutto per il popolo della notte - alle prese col coprifuoco - e per l'indotto, all'alba di una stagione da non perdere. E se burocrazia e infrastrutture sono i primi nodi da sciogliere, Anni 20 indaga su come si è agito fino ad oggi tra ritardi, sprechi e mancato utilizzo dei fondi europei. Insomma un'inchiesta giornalistica che punta a capire come rimuovere tutti gli ostacoli che possono esserci verso una ripartenza e un rilancio delle attività economiche provate duramente dalle chiusure forzate imposte dall'emergenza sanitaria. Uno dei settori in cui lItalia scommette da subito per cerare di rimettersi in piedi è appunto quello del turismo e la trasmissione di approfondimento giornalistico di Rai 2 indagherà proprio su questo aspetto della road map per uscire dall'emergenza.

In chiusura spazio alla mafia dei Casalesi e le sue ramificazioni in Toscana, il ruolo dei collaboratori di giustizia, la loro vita e quella dei loro familiari sotto protezione ma privati di una vera libertà. Se ne parlerà con Matteo Marzotto, imprenditore, già presidente e commissario dell'Enit, Ente Nazionale Italiano Turismo; Alessandro Giuli, editorialista del programma, e Federico "Osho" Palmaroli. In studio Alfonso Celotto, costituzionalista ed Anna Falchi.

