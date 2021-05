Felicissima Sera, il meglio di Pio e Amedeo: tutte le battute che hanno fatto più discutere

06 maggio 2021 a

a

a

Hanno fatto discutere e stanno tuttora facendo discutere. E quindi, anche se si tratta di una sorta de Il meglio di..., la puntata di giovedì 6 maggio di Felicissima Sera, il programma di Pio e Amedeo, è molto attesa, nonostante arrivi a poco meno di una settimana dalla conclusione dello show durato tre settimane. La trasmissione andrà in onda su Canale5 a partire dalle 21,35 circa. Sarà un insieme dei momenti migliori dei tre appuntamenti appena trasmessi dalla rete Mediaset.

Eros Ramazzotti e il lato B di Michelle Hunziker: "Penso sia in forma ancora adesso"

Un programma che ha fatto discutere molto dopo la messa in onda, soprattutto dell’ultima puntata a causa del monologo sulle parole e sul politically correct di Pio e Amedeo, che ha scatenato opinioni contrastanti su quanto detto dai due comici. Un dibattito che si è incrociato pure con il caso Fedez e la presunta censura subita dai vertici Rai in occasione del suo intervento al Concertone del primo maggio. Su Pio e Amedeo invece c'è stata la levata di scudi soprattutto della comunità gay: "Le parole sono comunque insulti e spesso anticipano gli episodi di violenza", il senso dei vari interventi.

Pio e Amedeo, in diretta le parole proibite: "La cattiveria è nelle intenzioni"

Nelle tre puntate andate in onda su Canale5 Pio e Amedeo hanno ospitato vip illustri della televisione e non, come Maria De Filippi, Raoul Bova, Francesco Totti, Eros Ramazzotti. Ci sono state anche le partecipazioni di Francesco De Gregori, Emanuele Filiberto, Tommaso Paradiso, Francesco Pannofino, Ivana Spagna, Andrea Iannone. Poi Claudio Baglioni, Achille Lauro, Malika Ayane, l’astronauta Umberto Guidoni e Aleandro Baldi. Infine Laura Chiatti, la cantante Noemi, Nina Zilli e Malena. La trasmissione ha avuto un crescendo di ascolti: la prima puntata del 16 aprile è stata vista da 4.070.000 e il 20% di share; la seconda del 23 aprile da 4.023.000 con il 21.1% di share e la terza andata in onda il 30 aprile da 4.331.000 con il 22.5% di share. Appuntamento giovedì 6 maggio su Canale5 dalle 21,35.

Pio e Amedeo, il bacio appassionato a Laura Chiatti: "Tutta questa lingua?"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.