Oroscopo Corriere venerdì 7 maggio 2021: le previsioni segno per segno

Oroscopo del Corriere di venerdì 7 maggio 2021. Ecco qui di seguito le previsioni per la giornata segno per segno.

ARIETE

I problemi finanziari potrebbero venire al culmine, ma grazie a uno stato d'animo positivo le cose ti sembreranno migliori di quello che sono in realtà.

TORO

Oggi è una giornata di luna... storta. Questo è il motivo principale per cui potresti essere in disaccordo con un caro amico o con il partner.

GEMELLI

La giornata potrebbe riservarti una situazione complicata. Ma niente drammi: saprai istintivamente cosa fare per risolverla senza patemi.

CANCRO

Le controversie dovute ad aspetti burocratici o finanziari potrebbero essere risolte. Inoltre, ti sentirai in sintonia con i bisogni degli altri.

LEONE

Potrebbero sorgere problemi organizzativi con i bambini che fanno parte della famiglia. Ma sei sintonizzato sui bisogni del gruppo: tutto andrà bene.

VERGINE

Potresti sentirti tirato tra le esigenze della famiglia e gli impegni legati alla tua carriera. In ogni caso, il tuo status non verrà messo in discussione.

BILANCIA

Oggi avrai la tendenza ad essere maldestro. Ciò significa che devi porre molta attenzione affinché la tua sicurezza sia salvaguardata.

SCORPIONE

Un episodio potrebbe scatenare attimi di tensione tra te e qualcuno che ti è vicino. Ma sarai sensibile al richiamo della bontà e ammetterai le tue colpe.

SAGITTARIO

Evita compiti che richiedono attenzione ai dettagli e una logica solida perché oggi prevalgono elementi di confusione nel tuo modo di fare.

CAPRICORNO

Oggi potrebbero interessarti attività divertenti con i bambini: sei di umore giocoso e potresti portare lo stesso stato d'animo in una situazione romantica.

ACQUARIO

Non riesci a ignorare la famiglia anche se ti senti spinto in un'altra direzione. Se scavi in fondo al tuo cuore, capirai che gli affetti ti danno gioia.

PESCI

Oggi devi prestare attenzione a tutto ciò che dici e fai: sentirai dentro un'energia pazzesca, ma è meglio rallentare, rischi di essere un fiume in piena.

