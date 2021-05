Greta De Santi, selfie fortunato e l'annuncio: “Sono una sex worker, non scandalizzatevi”

06 maggio 2021 a

Ex on The beach? Il programma che sognano molti giovani per raggiungere il successo. E tutto inizia per caso anche per Greta De Santi, influencer di grido. Lei è stata baciata dalla fortuna perché il suo percorso verso la popolarità inizia grazie ad un selfie. Ma ci pensa un fuoriprogramma piccantissimo, che ci racconta in esclusiva, ad aprile la strada. “Tutto per caso perché ho fatto un selfie con un ragazzo a Milano ad una festa. Lui aveva fatto il casting a Ex on the beach. Mi ha tirata dentro: ho mentito al programma dicendo che io e lui avevamo avuto un flirt. Si chiama Daniele”, racconta Greta. Subito dopo la chiamano dalla produzione. Arriva il casting. “Ho detto che avevamo avuto una storia, nulla di serio. Ma così hanno preso entrambi dopo poche ore”. Greta aveva 19 anni all’epoca. “Daniele è trash, ci siamo visti. Abbiamo provato, ma non era al caso mio. Abbiamo raccontato una balla alla produzione. Mai nulla”, continua l’influencer.

Daniele entra come single nel programma e poi dal mare, come dice il format, arriva una ex. Appunto, per lui c’è Greta. “Sono arrivata al terzo o quarto giorno di riprese. Aveva raccontato a tutti che eravamo innamorati”, continua. Greta esplode. “E allora per fargliela pagare sono andata a letto con il più figo della casa, che si chiama Matteo”, tuona. “Tutto è andato avanti per 3 o 4 giorni, c’era anche una ragazza con cui ci provava (si chiamava Denise). Al pubblico è passato il messaggio che avrei dovuto continuare con Daniele il mio percorso, ma io non avevo mai avuto nessuna storia con lui. Anzi, ero presa da Matteo”, racconta.

Dopo Ex on the beach Greta firma un contratto con un etichetta discografica. “Non ho avuto quel successo che avrei voluto”, continua. “Sono una dj e mi hanno promesso mari e monti. Alla fine mi sono ritrovata nulla. Non ho suonato in nessuna discoteca e nemmeno collaborazioni per brand. E dopo un’estate senza lavorare ho mollato tutto svincolando la mia immagine da quest’agenzia. Dopo Ex on the beach non ho mai suonato in una data”.

Poi arriva il Covid. Un tormento per tutti. Artisti, dj, musicisti senza date live. Greta allora pensa ad un piano B: si chiama Only Fans, un sito con contenuti a pagamento per adulti. E Greta racconta tutto: “Il primo mese ho guadagnato cifre assurde, ma non vi dico le cifre. Inizialmente volevo iniziare per monetizzare su una piattaforma con i miei fans. Poi ho capito che era una strada per guadagnare”. Non è una pornostar, ma una sex worker. Ha lasciato l’università, pur essendo una studentessa modello. Ora un grande progetto in mente. “Non posso dire molto”, conclude.



