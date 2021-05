Justine Mattera, le richieste hot dei follower: "C'è chi vuole vedere i capezzoli"

06 maggio 2021 a

Justine Mattera è una showgirl italiana d'adozione ma statunitense di origine, nata a New York nel 1971. La sua popolarità in Italia è esplosa grazie a Paolo Limiti, con il quale è stata anche compagna di vita. Inizialmente Limiti portò Justine in tv come sosia di Marilyn Monroe. "Mi ha inventato un lavoro. Gli voglio un bene dell’anima. E' una persona speciale, per la sua intelligenza, il suo senso dell’umorismo, la sua cultura, il suo cuore. Non voleva avere dei figli ed io invece volevo essere mamma", ha detto in una vecchia intervista, quando il loro amore arrivò al capolinea.

Justine Mattera, dal matrimonio con Paolo Limiti ai due figli con il marito Fabrizio Cassata

Nel giugno 2017, quando il famoso conduttore è morto dopo una lunga malattia, l’ex moglie gli ha dedicato un tenero messaggio, scrivendo sui social: “A te che mi hai creato una carriera. Che hai creduto in me. Che mi hai amato. Love you, la dedica speciale. Nel 2009 Justine ha sposato Fabrizio Cassata e da lui ha avuto due figli: Vivienne Rose e Vincent. A far discutere sono spesso le dichiarazioni hot sulla sua intimità: "C'è qualcuno che mi chiede foto di piedi, o addirittura che vorrebbe vedere i capezzoli - ha rivelato tempo fa -. Provo a essere diplomatica, ma non lo sono per niente. Instagram mi ha fatto rivalutare, mi ha dato un modo fantastico per lavorare tanto di più, mi ha fatto tornare in voga, stranamente, a 45 anni. Mi sono scoperta un'abile modella. Servono creatività e strategia, sono riuscita a fare un profilo che fa capire chi sono io davvero. Ironica, passionale. Ho una nuova vita da atleta, mai avrei pensato che a quasi 50 anni mi avrebbero pagato per correre, nuotare e andare in bici".

Justine Mattera, la gelosia del marito per le foto hot: "Con lui il compromesso degli slip"

Sulla gelosia del marito: "Ha degli amici che fanno dei commenti alle mie foto e posso capire che diano fastidio. Così abbiamo fatto un compromesso, non esagero più di tanto, abbiamo fatto il compromesso degli slip, poi ho provato a dimenticarmene. Non posso fare a meno del sesso", ha aggiunto. In passato ha partecipato anche a un corso sul sesso orale. Justine Mattera è ospite a Oggi è un altro giorno, lo show di Rai1 condotto da Serena Bortone, nella puntata di giovedì 6 maggio.

Oggi è un altro giorno, gli ospiti di Serena Bortone: Caserio e Masotti tra gli affetti stabili

