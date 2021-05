Uomini e Donne, cambia tutto per una coppia: così è "scoppiata"

06 maggio 2021 a

a

a

Oggi, giovedì 6 maggio 2021 va in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con il dating show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Appuntamento alle ore 14.45 sulla rete ammiraglia Mediaset per una puntata che riprenderà da dove si è interrotta quella di ieri.

Uomini e Donne, Samantha: cosa succederà con Alessio. Il ritorno di Biagio

Dopo Isabella Ricci che ha chiuso la conoscenza con Giovanni, al centro dello studio, nel corso della nuova puntata, ci sarà Gemma Galgani che si confronterà con Aldo. Il cavaliere, secondo le anticipazioni del web (non sono ufficiali perché non ne esistono ma il programma è registrato), racconterà di un bacio con la dama di Torino con la quale, però, non riesce a vedere un futuro. Consapevole di non essere riuscito a conquistare il cuore di Gemma, Aldo annuncerà di non volerla più frequentare come amica perché desidera andare più avanti. Per Gemma, tuttavia, Aldo è ancora un amico e così il cavaliere decide di proseguire ammettendo di voler conoscere Isabella e Sara che ha chiuso la frequentazione con Biagio Di Maro.

Uomini e Donne, Biagio e la proposta a Sara (con regalo) che spiazza a tutti

Uomini e donne è alle battute finali visto che si concluderà proprio a fine maggio e non si protrarrà fino a giugno come è successo lo scorso anno. Quello che sappiamo al momento è che le anticipazioni rivelano che un’altra coppia è destinata a scoppiare con Luca ed Elisabetta si diranno addio o, meglio, sarà quest’ultima a chiudere con l’appoggio dei due opinionisti che di solito vanno sempre contro coloro che usano le dame del programma e ci finiscono a letto salvo poi mostrarsi disinteressati.

Luca Cenerelli ed Elisabetta in primo piano quindi. Tra i due chi prova un sentimento maggiore è sicuramente Elisabetta, ma nella nuova puntata di Uomini e Donne, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, ci sarà un colpo di scena. I due hanno deciso di dirsi addio. A decidere di mettere un punto alla frequentazione è stata Elisabetta per gli atteggiamenti di Luca che non le avrebbe mai dato certezze.

Uomini e Donne, Biagio e Sara: colpo di scena. Altra delusione per Gemma

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.