Alba Parietti e il sesso: "Per anni ossessionata, con me la prima volta quasi tutti cilecca" | Video

Alba Parietti e il sesso. Un rapporto quasi ossessivo, come la stessa conduttrice e showgirl ha ribadito nel corso dell'intervista rilasciata a Permesso Maisano, trasmissione in onda su Tv8 nella tarda serata di mercoledì 5 maggio. "Confondevo il sesso con l’amore e questo mi ha causato non pochi problemi", ha spiegato.

Per poi aggiungere: "Sono stata forse ossessionata per anni dal sesso, ma da questo punto di vista la menopausa mi ha liberata - ha sottolineato -. Quasi tutti gli uomini che ho conosciuto hanno fatto cilecca la prima volta. Tranne un paio, giuro, tutti. Soprattutto sono proprio i narcisisti che hanno fatto spesso cilecca. Hanno una tale aspettativa su se stessi che si caricano di una grossa aspettativa - ha commentato -. Diciamo che poi si sono molto rifatti nel tempo, ma la prima volta è stata abbastanza complicata per tutti. Ma non perché fossero innamorati, ma perché pensavano: 'ho la Parietti, devo dimostrare il mio valore', chissà pensavano a quale tigre del materasso".

Nel corso della intervista, ha rivelato come il suo sogno erotico fosse stato padre Georg: "Una volta l’ho incontrato in treno e non ho smesso di fissarlo per tutto il viaggio. Poi gli ho chiesto l’assoluzione. Lui mi ha domandato se mi fossi pentita e quando io ho risposto di no, lui non mi ha concesso l’assoluzione”, ha raccontato. Spazio anche alla parentesi sulla famiglia e sulla maternità da giovanissima, con il figlio Francesco avuto da Franco Oppini: “Ho avuto la fortuna di avere i nonni molto giovani, per i primi anni si sono occupati loro di mio figlio. Per i primi anni sono stata una madre molto scarsa come presenza, come attenzioni, ero molto distratta - ha affermato -, forse lo sono stata anche dopo ma a seguito della separazione ho preso una consapevolezza diversa. Mi sono separata quando Francesco aveva 8 anni, cioè lì ho iniziato a fare davvero tutto molto sul serio". Insomma, Alba Parietti e le sue dichiarazioni difficilmente passano inosservate.

