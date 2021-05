Oggi è un altro giorno, gli ospiti di Serena Bortone: Caserio e Masotti tra gli affetti stabili

06 maggio 2021 a

Torna l'appuntamento con Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai1 condotto da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14. Attualità politica, emergenza sanitaria in primo piano, ma con riflettori principali puntati sulle storie e i personaggi del mondo dello spettacolo, in particolare su protagonisti della musica e delle fiction Rai. Tanti i temi e gli ospiti presenti anche nella puntata di giovedì 6 maggio. A cominciare dai cosiddetti affetti stabili, vale a dire gli opinionisti chiamati a commentare le interviste realizzate dalla stessa conduttrice e magari a interagire con gli ospiti sia in studio che in collegamento.

Tra gli affetti stabili della puntata di giovedì 6 maggio c'è la "solita" Jessica Morlacchi: assente invece Massimo Cannoletta, curatore della rubrica Massimo 5 minuti, in cui approfondisce avvenimenti e personaggi della storia, riattualizzandoli ai giorni nostri, come per esempio è stato il caso di Napoleone nella giornata del 5 maggio. Oltre alla ex leader dei Gazosa, gruppo cult dei primi anni Duemila soprattutto con il brano Www mi piaci tu, ci sono anche due protagonisti de Il Paradiso delle Signore, Emanuel Caserio e Pietro Masotti. I due attori rappresentano delle new entry per certi versi della trasmissione, da un mese circa tuttavia spesso e volentieri fanno parte del salotto di Serena Bortone, che va in onda proprio prima della fiction che li vede nel cast.

In studio anche Memo Remigi, che allieterà con le sue note al pianoforte l'incedere della trasmissione, magari chiamando vicino a lui la stessa Morlacchi. Oggi è un altro giorno è un programma che sta riscuotendo ottimi ascolti nel daytime. La puntata di mercoledì 5 maggio è stata vista da una media di 1.830.000 spettatori, per uno share del 14%. Appuntamento quindi su Rai1 con il talk show di Serena Bortone, a partire dalle 14.

