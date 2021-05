Ascolti tv mercoledì 5 maggio, vince Buongiorno mamma: ma altro boom di Chi l'ha visto

06 maggio 2021 a

La fiction di Canale5 vince di misura la serata degli ascolti di mercoledì 5 maggio. Buongiorno, mamma!, con protagonisti Raoul Bova e Serena Autieri, ha vinto infatti la battaglia dell'Auditel facendo registrare 3.474.000 telespettatori e il 16,45% di share. Grande performance per Chi l’ha visto? condotto da Federica Sciarelli su Rai3, che ha segnato un nuovo exploit piazzandosi al secondo posto con 2.983.000 telespettatori e uno share del 13,67%.

Soltanto terza posizione per Rai1 che con Ulisse, il piacere della scoperta (di Alberto Angela) ha ottenuto 2.883.000 telespettatori e il 12,86%. Appena fuori dal podio Italia1 che con Geostorm ha totalizzato 1.434.000 telespettatori e il 6,17%, mentre Rai2 con Il Sole è anche una stella ha registrato 1.035.000 telespettatori e il 4,2% di share. Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 764.000 telespettatori pari al 3,8% di share e su Tv8 Name That Tune da 723.000 pari al 3,27%. La7 con Atlantide ha conquistato 542.000 telespettatori e il 2,89% mentre Nove chiude la classifica del prime time di mercoledì 5 maggio con Accordi & Disaccordi, visto da 468.000 telespettatori pari all’1,9% di share. Per quanto riguarda l'access prime time, su Rai1 Soliti Ignoti ha ottenuto 4.980.000 spettatori con il 19.3%.

Su Canale5 Striscia la Notizia ha registrato una media di 4.019.000 spettatori con uno share del 15.4%. Su Rai2 Tg2 Post ha ottenuto 1.020.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia1 Csi ha registrato 1.116.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 Via dei Matti numero 0 con Stefano Bollani e Valentina Cenni ha raccolto 1.457.000 spettatori con il 6.2%. Per Un Posto al Sole 1.893.000 spettatori con il 7.4%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.252.000 individui all’ascolto (5.1%), nella prima parte, e 1.049.000 spettatori (4%), nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato infine 1.943.000 spettatori (7.6%).

