Oroscopo Corriere: le previsioni per oggi giovedì 6 maggio 2021

Oroscopo del Corriere di giovedì 6 maggio 2021. Qui di seguito le previsioni delle stelle per la giornata. Ecco che cosa dicono gli astri.

ARIETE

Le tue responsabilità sono troppe per una sola persona e potrebbero pesarti oggi. Il mucchio di lavoro arretrato sembra diventare sempre più grande.

TORO

Un'improvvisa attrazione per concetti spirituali potrebbe farti desiderare di leggere il più possibile sull'argomento. Occhio al sovraccarico mentale.

GEMELLI

Il progetto ideato con un amico potrebbe sembrare un po' instabile. Potresti alternare entusiasmo e sfiducia, non fatevi condizionare dai risultati.

CANCRO

Potresti essere spinto in più direzioni. Non fatevi prendere dal panico! Chiedete aiuto se potete e fate una lista di quello che dovete fare.

LEONE

Portare a termine alcune faccende potrebbe richiedere tempo. Tenete duro, a fine giornata avrete realizzato più di quanto avevate programmato.

VERGINE

Se stai pensando di investire, questo non è il giorno giusto. Meglio considerare tutte le opzioni possibili, per concludere c’è tempo.

BILANCIA

Giornata piena di tensioni. Se potete, rimandate quello che state facendo, altrimenti chiedete agli altri di lasciarvi soli per un po'.

SCORPIONE

Potresti avere l'impulso di lavorare velocemente, ma forse non in modo scrupoloso come dovresti. Rallenta un po' e bada anche ad alcuni dettagli.

SAGITTARIO

Un'improvvisa ispirazione per un progetto creativo potrebbe tenervi occupati. Avrete bisogno di informazioni e materiali che dovrete cercare.

CAPRICORNO

Troppe persone potrebbero essere richiedere la tua attenzione oggi, sia al lavoro che a casa. Vorrai renderli tutti felici, potresti sentirti un po' esaurito.

ACQUARIO

È possibile che oggi veniate inondati di messaggi e telefonate. Abbiate pazienza se non sono gradite e affrontate la cosa con un sorriso.

PESCI

Un amico potrebbe chiederti in prestito del denaro oggi. Potresti avere la sensazione che lui o lei stia chiedendo più di quanto sia necessario.

