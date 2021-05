Diletta Leotta e Can Yaman, scoppia di nuovo la passione: vacanza nel resort sul lago di Como

05 maggio 2021 a

Il colpo di fulmine, le indiscrezioni di matrimonio, le presentazioni in famiglia, poi la crisi e ora, sembra, nuovamente la passione. Diletta Leotta e Can Yaman di nuovo insieme. La coppia è stata sorpresa da Chi durante un weekend romantico in un resort esclusivo - il 5 stelle Mandarin Oriental - sul lago di Como.

L'esplosiva conduttrice di Dazn, dopo aver seguito l'anticipo di campionato tra Milan e Benevento, ha raggiunto la struttura extralusso sabato mentre sera mentre l'attore turco l'aspettava da alcune ore dopo essere stato a Roma sino a venerdì. Dopo il weekend insieme, la coppia ha fatto ritorno a casa il lunedì mattina.

Negli ultimi giorni Diletta Leotta era stata paparazzata anche con Ryan Friedkin, figlio del proprietario della Roma. Così Valerio Staffelli di Striscia La Notizia le aveva consegnato l'ennesimo tapiro d'oro. Lei però aveva ribadito di stare "ancora con Can Yaman". Un tapiro arrivato perché pochi giorni dopo lo sfogo sui social per le illazioni sulla sua vita privata e dopo aver smentito appunto la presunta fine della relazione con l’attore turco Can Yaman, il settimanale Oggi ha pubblicato alcune foto della conduttrice di Dazn mentre bacia Ryan. "Quelli con Friedkin sono scatti di dicembre. Ero single e a 29 anni, se sei single, un limone te lo puoi anche concedere. Sto ancora con Can Yaman, ero in macchina con lui poco fa", ha precisato Leotta. "Ci sono dei limiti che non devono essere superati e la sfera privata di una persona fa parte di questi. Non mi aspettavo che pubblicassero quelle foto, anzi nemmeno immaginavo che avessero potuto scattarle dentro casa" ha aggiunto Diletta. Che ora però è tornata tra le braccia dell'attore turco. Chissà cosa ci regalerà ancora la vita sentimentale dell'esplosiva conduttrice siciliana di Dazn.

