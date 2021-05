Isola dei Famosi 2021, due di picche di Francesca Lodo a Matteo Diamante. Tensione dopo le nomination

05 maggio 2021 a

L'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2021 ha lasciato più di qualche strascico in Honduras. Litigi, diatribe ma anche dichiarazioni d'amore, tra tensioni e delusioni che rendono però le giornate dei naufraghi sicuramente più intense. Le ultime nominations per esempio hanno generato delle importani prese di posizione: Emanuela è furibonda per la scelta di Isolde Kostner di nominarla e decide di avere un confronto con la diretta interessata. Isolde spiega alla Tittocchia il perché della sua scelta: "Per sopravvivere su un’isola c’è bisogno di fare tanti lavori”, cosa che, a detta della sciatrice, Emanuela non fa. L’attrice rifiuta di essere definita inattiva considerando che altri concorrenti, come ad esempio Fariba, non sono molto abili nelle attività manuali. Le due dunque si confrontano ma ognuna resta della propria posizione.

Matteo Diamante intanto decide di affrontare Francesca Lodo per per parlare con lei della sua dichiarazione d'amore e di ciò che li aspetta durante la loro notte da sogno. Ma le parole della Lodo non sono proprio quelle che si aspettava... La modella vuole ringraziare il ragazzo per la clip molto dolce in cui ha espresso tutto il suo apprezzamento nei suoi confronti e Matteo coglie l’occasione per riconfermare la sua voglia di conoscerla meglio. Awed e Rosaria intanto spiano i due, pronosticando un sonoro “palo” per Matteo. Francesca chiarisce tuttavia che la notte che li aspetta sarà fatta di sonno, chiacchiere ma soprattutto di “giù le mani!”.

Ma c'è anche una seconda polemica in corso su Playa Arrivista ed è quella che coinvolge Matteo Diamante e Roberto Ciufoli, perplesso per la nomination motivata dal suo “avere sempre le mani nel cibo”. Il comico romano è offeso da tale affermazione e che, anzi, sono state più le volte in cui è stato servito per ultimo e con una porzione più modera. “Sicuramente non avere te all’interno del gruppo significherebbe avere più cibo” è la chiusura del giovane naufrago.

