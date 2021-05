Oriella Dorella, il grande amore per la danza e l'adozione di due fratelli brasiliani

05 maggio 2021 a

Oriella Dorella, una delle più famose ballerine italiane, che ha portato in scena tantissimi spettacoli di grande successo, è ospite di Oggi è un altro giorno nella puntata di mercoledì 5 maggio 2021.

Dorella ha sempre avuto una grande passione per la danza. Da piccola indossava i vaporosi abiti di sua zia e inventava passi di ballo, immaginando di poter giungere, un giorno, davanti al grande pubblico. La sua occasione è arrivata ad appena 8 anni: sfogliando un giornale, aveva letto che l’iscrizione alla scuola di ballo del Teatro alla Scala era gratuita e vi era la possibilità di seguire le scuole dell’obbligo al suo interno. Tanto ha fatto, la piccola Oriella, che è riuscita a convincere i suoi genitori ad iscriverla. Ma è arrivata troppo tardi, quando ormai le graduatorie si erano chiuse. Il portiere della scuola, notando la sua enorme delusione, si è offerto di portare personalmente i documenti di Oriella in segreteria, aprendole così le porte al suo brillante futuro. Così negli anni seguenti ha scalato le varie tappe che l’hanno portata dall’essere solista a prima ballerina e infine étoile nel corpo di ballo del Teatro alla Scala. Inoltre, è diventata anche direttrice artistica del Balletto di Milano. Negli anni Ottanta è approdata per la prima volta in tv come ballerina di Fantastico. Mentre negli anni Duemila l'abbiamo vista in alcune fiction: Grandi domani (2005) e Non smettere di sognare (2009 e 2011). Dal 2019 Oriella cura una rubrica a Detto Fatto sull'attività fisica nella terza età. Nel 1982 è stata anche sulla copertina di Playboy.

Molto riservata nella vita privata, è stata sposata per tanti anni con Eugenio Gallavotti, giornalista ed ex direttore di Elle, dal quale oggi è separata. La coppia non ha avuto figli ma ha adottato due splendidi fratellini brasiliani, Moises e Marcos.

