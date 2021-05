Dayane Mello e Mario Balotelli, weekend segreto: paparazzati da Chi in un albergo

05 maggio 2021 a

Ci hanno provato a depistare i paparazzi ma non ci sono riusciti: Dayane Mello e Mario Balotelli sono stati pizzicati dal settimanale Chi mentre lasciavano l'albergo in cui hanno trascorso la notte insieme.

La modella brasiliana era arrivata nell'albergo accompagnata da Enock Barwuah, fratello dell'attaccante del Monza, per poi entrare da sola nella camera di Balotelli. Mario invece era arrivato con un amico che poco dopo se n'è andato. "Ci vogliamo bene, siamo legati" aveva confessato qualche settimana fa Dayane. I due infatti avevano avuto una relazione undici anni fa, poi, complice la partecipazione di Enoch e della modella brasiliana al GfVip, la Mello e il calciatore trentenne erano tornati a parlarsi. Chissà se il reality ha di nuovo acceso la passione, quello che è certo è che il fuoriclasse non ha preso bene le foto uscite sulla rivista di Alfonso Signorini. "Perché Mario Balotelli non può avere un'amica e non può mangiare in compagnia o scherzare o ridere o passare del tempo che voi subito pensate a coppie, sesso e matrimoni? Ma bastaaaaa bastaaa! Lasciatemi fare la mia vita pacata e serena senza venire a rompere con le vostre storie fasulle" ha scritto pochi minuti fa l'ex attaccante di Inter, Milan e Manchester City oltre che della Nazionale.

Dayane continua a essere alla ribalta della tv italiana avendo partecipato negli ultimi sette anni a cinque reality: Ballando con le Stelle (2014), Monte Bianco (2015), L'Isola dei Famosi (2017), Pechino Express (2020) e Grande Fratello Vip (2021). Mario Balotelli sta cercando l'ennesimo rilancio della sua carriera, stavolta a Monza in Serie B, dopo aver indossato le maglie di Inter, Manchester City, Milan, Liverpool, Nizza, Marsiglia e Brescia oltre che della Nazionale con cui ha conquistato il secondo posto all'Europeo del 2012.

